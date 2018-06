Karlsruhe vor 2 Stunden

Ein Mann aus Schleswig-Holstein wurde im Staufener Missbrauchsprozess zu acht Jahren Haft verurteilt

Der Fall Staufen beschäftigte auch ein Gericht in Karlsruhe: Weil er ein Kind qualvoll vergewaltigen wollte, muss ein 44 Jahre alter Mann aus Schleswig-Holstein für acht Jahre in Haft. Das Landgericht ordnete am Freitag außerdem Sicherungsverwahrung an.