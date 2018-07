Freiburg: Für bundesweites Aufsehen sorgte die Freiburger OB-Wahl am 6. Mai diesen Jahres . Amtsinhaber Dieter Salomon, 57, war siegesgewiss in den Wahlkampf gestartet, saß er doch seit 16 Jahren im Alten Rathaus. Als Freiburger sah er in dem jungen Mitbewerber Martin Horn, 33, einen Zählkandidaten und "Praktikanten. Salomons Selbstgefälligkeit sowie die interne Bevorzugung seiner Frau im Rathaus waren einige Gründe für die Abwahl im 2. Wahlgang. Der Grüne unterlag klar gegen den Horn.

Bürgermeisterwahl Marcus Ehm gewinnt im ersten Wahlgang in Sigmaringen und löst Bürgermeister Thomas Schärer ab

Überlingen: Spektakulär war auch die Abwahl von Sabine Becker als Oberbürgermeisterin der Stadt Überlingen. Nach ihrer ersten Amtszeit war die Juristin optimistisch in den Wahlkampf gegangen. Am Sonntagabend dann die Enttäuschung, sie erhielt nur 12 Prozent der Stimmen. Die Gründe sind hausgemacht: 2014 verließ sie die CDU mit einer flapsigen Begründung. Und: ihr OB-Amt trat Becker drei Monate später als gewünscht an, weil sie sonst ihren Rentenanspruch verschlechtert hätte. Das rechneten ihr viele Bürger negativ an. Derzeit ist Sabine Becker, 52, noch im Kreistag des Bodenseekreises.

Friedrichshafen: Die OB-Wahl von 2001 liegt lange zurück, doch war sie eine der ersten Wahlen, bei denen ein Rathauschef abgewählt wurde. Damals siegte der SPD-Gemeinderat Josef Büchelmeier hauchdünn gegen den amtierenden OB Bernd Wiedmann (CDU) – mit zwei Stimmen mehr als für die absolute Mehrheit nötig. Eine kommunalpolitische Sensation. Ein erfahrener OB unterliegt einem Religionslehrer und Journalisten. Ein Grund war die schwache Beteiligung; viele Bürger gingen vom Sieg des Amtsinhabers aus und blieben zuhause.

