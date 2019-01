von Lukas Rienhardt

In Stuttgart braut sich wieder etwas zusammen. In der Landeshauptstadt, bekannt für ihre große S-21-Protestvergangenheit, könnte eine neue Bewegung entstehen. Keine Bewegung für die Umwelt, wie man es hier lange gewohnt war, sondern eine Bewegung für den Diesel – und gegen das Fahrverbot, das am 1. Januar in Kraft trat.

Betroffen von diesem Verbot sind zahlreiche Menschen, die ersten strömen nun auf die Straßen, wehren sich gegen Enteignung und Entrechtung. Das, jedenfalls, sind ihre durchaus nachvollziehbaren Argumente.

Gerichten vorzuwerfen, dass sie geltendes Recht anwenden, wäre absurd

Klar ist aber auch: Das Fahrverbot ist nicht einfach ein an den Haaren herbeigezogenes und ideologisch begründetes Verbot. Es ist das – messbare – Ergebnis jahrelang überschrittener Grenzwerte. Und diese Grenzwerte sind geltendes EU-Recht. In einem Rechtsstaat, wie Deutschland einer ist, sind Gerichte für die Einhaltung der Gesetze zuständig. Ihnen vorzuwerfen, dass sie geltendes Recht anwenden, wäre absurd. Die Forderung des CDU-Landtagsfraktionsvorsitzenden Wolfgang Reinhart, promovierter Jurist und Mitbegründer einer Anwaltskanzlei, diese Grenzwerte einfach auszusetzen, widerspricht damit auch jedem Grundsatz eines Rechtsstaates – und ist somit reiner Populismus.

Zurück bleiben immer noch jene Dieselfahrer, die von den Folgen der Entscheidung existenziell betroffen sind und sich kein neues Fahrzeug leisten können. Für sie hatte das Verwaltungsgericht in seinem Urteil zusätzlich betont, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei der Einführung des Dieselfahrverbotes gewahrt bleiben müsse. An dieser Stelle muss die Politik nun den Hebel ansetzen, um neben der Umwelt nicht auch die Menschen aus den Augen zu verlieren.