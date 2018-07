von dpa

Die Zahl der Polizeipräsidien soll zum 1. Januar 2020 von 12 auf 13 steigen. Während in Ravensburg und Pforzheim zwei neue Präsidien entstehen sollen, fällt das Präsidium in Tuttlingen weg. Damit sind Veränderungen bei den räumlichen Zuschnitten verbunden. Hier einige Punkte, die aus einer Kabinettsvorlage aus dem Innenministerium hervorgehen, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt:

1. Der Bodenseekreis sowie die Landkreise Ravensburg und Sigmaringen bilden ein neues regionales Polizeipräsidium mit Sitz in Ravensburg. Der Sitz der Kriminalpolizeidirektion (des bisherigen Polizeipräsidiums Konstanz) bleibt in Friedrichshafen.

2. Die Landkreise Calw, Freudenstadt und der Enzkreis bilden zusammen mit dem Stadtkreis Pforzheim ein neues regionales Polizeipräsidium mit Sitz in Pforzheim. Der Sitz der zugehörigen neuen Kriminalpolizeidirektion ist in Calw.

3. Das Präsidium in Tuttlingen fällt Ende 2019 weg.

4. Das regionale Polizeipräsidium mit Sitz in Konstanz umfasst künftig die Landkreise Konstanz, Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Sitz der Kriminalpolizeidirektion (des bisherigen Polizeipräsidiums Tuttlingen) bleibt in Rottweil. Die künftige „Schutzpolizeidirektion“ wird ihren Standort in Tuttlingen haben. Bei allen anderen Schutzpolizeidirektionen ist der Sitz am Standort des jeweiligen regionalen Polizeipräsidiums.

5. Der Zollernalbkreis wird dem regionalen Polizeipräsidium Reutlingen zugeordnet. Der Sitz des Polizeipräsidiums und der Kriminalpolizeidirektion bleibt unverändert in Reutlingen beziehungsweise in Esslingen.

6. Das regionale Polizeipräsidium Karlsruhe wird um den Landkreis Calw, den Enzkreis und den Stadtkreis Pforzheim reduziert. Der Sitz des Polizeipräsidiums beziehungsweise der Kriminalpolizeidirektion bleibt unverändert in Karlsruhe.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein