Kreis Konstanz

Das Hafenfest in Ludwigshafen begeisterte am Samstag und Sonntag mit Kinderflohmarkt, Hafenmarkt und Festmeile in der Sernatinger Straße. Auch eine Turnschau und eine Übung der Jugendfeuerwehr waren geboten.

Ludwigshafen Bilder vom Hafenfest in Ludwigshafen am Samstag

Ludwigshafen Bilder vom Hafenfest in Ludwigshafen am Sonntag

Nach vierjähriger Pause wurde in Aach im Rahmen des Altstadtfestes wieder die Stadterstürmung aus dem Bauernkrieg von 1525 nachgespielt. Etwa 500 Besucher konnten bei bestem Sommerwetter das Spektakel mit echten Kanonen, Gewehren und Lanzen mitverfolgen.

Aach Bilder von der Aacher Stadterstürmung

Rund 400 Besucher und Wettkämpfer lockte der Kanu Club Radolfzell am Sonntag mit einem der lustigsten Wassersport-Spektakel an den Zeller See. Der Verkleidungsfantasie der 24 Gruppen waren keine Grenzen gesetzt. Aufkommender Sturm unterbrach für etwa eine Stunde den Wettkampf.

Radolfzell Bilder vom Gaudi-Rennen der Großkanadier im Kanu Club Radolfzell

Bodenseekreis

In Markdorf war das ganze Wochenende über Musik ohne Ende geboten: Im Zuge des Markdorf Open Airs brachten Howard Carpendale und der Schweizer Musiker Seven mit Flo Mega den Marktplatz in Schwung.

Markdorf Howard Carpendale auf dem Markdorfer Marktplatz Teil 1

Markdorf Howard Carpendale auf dem Markdorfer Marktplatz Teil 2

Markdorf Bilderstory: Seven und Flo Mega begeistern auf dem Marktplatz in Markdorf

Schwarzwald

Die zweite Auflage der Veranstaltung Stausee Calling an der Linachtalsperre in Vöhrenbach war ein voller Erfolg. Die imposante Bogenbeleuchtung der Staumauer sorgte für den richtigen Partyflair und zehn DJs lieferten die passenden Sounds auf zwei Bühnen.

Vöhrenbach Bilder von der zweiten Auflage der Veranstaltung Stausee Calling an der Linachtalsperre in Vöhrenbach

Bei der Langen Schwenninger Kulturnacht feierten Tausende Besucher am Samstag ein wunderbares Fest. Unter dem Motto 'VS bwegt!', stand dieses Jahr der Tanz ganz im Mittelpunkt des Geschehens.

Schwenningen Teil 1: Bilder der Künstlerauftritte bei der Schwenninger Kulturnacht

Villingen-Schwenningen Teil 2: Bilder der Künstlerauftritte bei der Schwenninger Kulturnacht

Villingen-Schwenningen Besucher Bilder der Schwenninger Kulturnacht

Schwenningen Bilder der Helfer der Schwenninger Kulturnacht

St. Georgen Das war ein Stadtfest in St. Georgen wie aus dem Bilderbuch

Hochrhein

Tausende Besucher waren auch in St. Georgen am Wochenende unterwegs. Das Stadtfest entwickelte sich zum Treffpunkt für ein geselliges Miteinander. Internationale Spezialitäten kitzelten den Gaumen, musikalisch war viel geboten und für die Kleinen gab es viele Spiele.

Ein langsamer Start, ein kleiner Sturm und eine richtig gute Party – der diesjährige Sommer in Wehr war nicht nur durch das Wetter wechselhaft. Zu Hiphop, Schlager und Rockmusik wurde in der Innenstadt gefeiert und getanzt.

Wehr Bilder vom Sommer in Wehr

Die Handballer der DJK organisierten am Wochenende das 28. Badmattenfest in Bad Säckingen. Es war wieder ein Fest für die ganze Familie, bei dem dieses Jahr Umwelt und kulturelle Vielfalt im Mittelpunkt standen.

Bad Säckingen Bilder vom Badmattenfest in Bad Säckingen

Tiengen feierte am Wochenende seinen 604. Schwyzertag. Die Höhepunkte des großen Heimatfestes waren der stimmungsvolle Heimatabend auf dem Kirchplatz und die Aktion Lebendige Stad, bei der es vor allem für die Jüngsten etwas zu erleben gab.

Tiengen Der Heimatabend des Schwyzertags in Bildern

Tiengen Schwyzertag: Bilder von der Lebendigen Stadt

Heiße Schlitten, saftiges vom Smoker-Grill und Gitarrensounds: Die Motorradfreunde Hotzenwald bescherten ihren Gästen bei der letzten Ausgabe ihrer Burn-Out-Party in Rickenbach-Bergalingen am Freitag und Samstag ein gelungenes Wochenende.