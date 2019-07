von SK

Kreis Konstanz

80.000 Besucher sind zum grenzüberschreitenden Flohmarkt nach Konstanz und Kreuzlingen gekommen - der tropischen Hitze zum Trotz. Die erste Bilanz: Zufriedene Veranstalter, Standbetreiber und Besucher.

Konstanz Kultfest bei Tropenhitze: 80.000 Besucher kommen zum grenzüberschreitenden Flohmarkt nach Konstanz und Kreuzlingen

Auf dem Schienerberg kämpften 400 Läufer und Nordic Walker mit den hochsommerlichen Temperaturen. Selbst um 11 Uhr, als die größte Gruppe der Läufer auf die hügelige Laufstrecke gingen, herrschten bereits Temperaturen von knapp 30 Grad im Schatten.

Öhningen-Schienen Alle Bilder vom Schienerberglauf am Sonntag

Stockach feierte am Wochenende sein Stadtfest. Abkühlung war angesagt am Schweizer Feiertag - denn trotz der Hitze war einiges los in der Stadt.

Stockach Bilder von der Eröffnung des Schweizer Feiertag 2019

Stockach So feierte Stockach sein Stadtfest – Bilder vom Schweizer Feiertag am Samstag (1)

Auch Singen feierte am Wochenende Stadtfest: Schattenplätze waren begehrt, Anstehen für Eis und Getränke nahmen die Festbummler gerne in Kauf.

Singen Bilder vom Stadtfest in Singen (1)

Bodenseekreis

Leinen los für das Torture Ship: Zum 23. Mal waren die Fetisch-Fans in Lack und Leder auf dem Bodensee unterwegs. Hunderte Schaulustige versammelten sich an den Häfen in Friedrichshafen und Konstanz, um das Spektakel zu beobachten.

Friedrichshafen Torture Ship: Das Schaulaufen der Fetisch-Fans in Lack und Leder

Konstanz Ausgelassene Stimmung und wie jedes Jahr viele Schaulustige: Eindrücke vom Torture Ship am Konstanzer Hafen

102 Schwimmathleten waren bei der Jubiläums-Seequerung von Konstanz nach Meersburg am Start. Alle erreichen das Ziel - am schnellsten war ein Schwimmer aus Kreuzlingen.

Meersburg, Konstanz Ein Schwimmer aus Kreuzlingen quert als Schnellster den Bodensee – ein anderer hält sich gegen die Wadenkrämpfe an einer Boje fest

Schwarzwald

Triathlon trotz Hitze: In Unterbränd haben sich die Hobbysportler beim Laien Man gemessen. Schwimmen, radeln und laufen hieß es rund um den Kirnbergsee.

Unterbränd Triathlon trotz Hitze: In Unterbränd messen sich die Hobbysportler beim Laien Man

Donaueschingen feierte das diesjährige Donauquell Fest. Viele Live-Auftritte und eine spektakuläre Bühnenshow rundeten das Fest ab.

Donaueschingen Bilderstory: So schön war das Donauquell Fest 2019

Volles Haus bei der „Malle-Party“ des Sportvereins Schönenbach. Die Partygänger feierten ausgelassen bei heißen Beats und Sangria.

Schönenbach Bilder von der der „Malle-Party" des Sportvereins Schönenbach

Beim Sommerfest der Glonki-Gilde in Villingen wurde bis in die Morgenstunden gefeiert. Alle Partybilder gibt es hier.

Villingen-Schwenningen Partybilder vom Sommerfest der Glonki-Gilde Villingen

Hochrhein

Von Freitag bis Sonntag luden Bad Säckinger Vereine zum traditionsreichen Brückenfest ein. Die teilnehmenden Vereine konnte dabei Umsatzrekorde verzeichnen.

Bad Säckingen Bilder vom Brückenfest der Bad Säckinger Vereine

800 Meter Schwimmen, 18 Kilometer Fahrradfahren und fünf Kilometer Laufen absolvierten die 250 Teilnehmer der Lauchringer Triathlon-Nacht bei Sommerhitze. Die Veranstalter waren rundum zufrieden.

Lauchringen 250 Sportler trotzen bei der vierten Triathlon-Nacht der Hitze

Bei der 18. Ausgabe von "Lörrach singt!" verwandelten Sängerinnen und Sänger, Ensembles und Chöre die Innenstadt in ein Stimmenmeer.