Kehl Handelsunternehmen ruft Weichkäse aus Belgien zurück

Nach dem Fund von gefährlichen Kolibakterien rufen ein belgischer Käsehersteller und sein deutscher Handelspartner zwei Produkte mit Weichkäse zurück. Diese werden in Deutschland überwiegend in Naturkostgeschäften und Bioläden sowie über das Internet verkauft, teilte das Handelsunternehmen Vallée Verte mit Sitz in Kehl (Ortenaukreis) am Freitag mit. Es handele sich um die Weichkäse «Petit Fleur Torte» und «Petit Fleur», 360 Gramm, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14. August 2019. Verbraucher sollten die Produkte vernichten oder in den Geschäften zurückgeben. Der Kaufpreis werde ihnen, auch ohne Kaufbeleg, erstattet.