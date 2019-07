Horb am Neckar Scheunenbrand verursacht ca. eine halbe Million Euro Schaden

Bei einem Großbrand in einer Scheune und einem Bauernhaus in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) ist mutmaßlich ein Schaden von mindestens einer halben Million Euro entstanden. Das Feuer war am Dienstagnachmittag in der Scheune ausgebrochen und dann auf das Haus übergegriffen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zudem entzündete sich ein Weizenfeld und danebenstehende Fahrzeuge wurden beschädigt. Kinder entdeckten den Brand beim Spielen, die Eltern befanden sich zu diesem Zeitpunkt bei Arbeiten auf dem Feld. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.