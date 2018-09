Na also: „Mittwoch wird der schönste Tag der Woche mit viel Sonnenschein“, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montag in Stuttgart. Am Rhein könne es bis zu 28 Grad warm werden, in Stuttgart seien 26 Grad drin. Am Dienstag gebe es nach einem grauen Wochenstart bereits einen Mix aus Sonne und Wolken mit Höchstwerten von bis zu 26 Grad am Rhein. Im Schnitt dürfte es im Land dann 22 bis 23 Grad warm werden.

Doch das währt nicht allzu lange: „Am Donnerstag wird es leider schon wieder schlechter“, sagte der Experte. Ab dem Nachmittag drohten Schauer und Gewitter. Auch der Freitag sei wechselhaft. Danach könnte sich der goldene Herbst aber länger durchsetzen: „Das Wochenende soll dann wieder besser werden“, versprach der Meteorologe. „Und auch danach sieht es freundlich aus.“

(dpa)

