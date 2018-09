von SK

Auch der Freiburger Erzbischof Stephan Burger zeigt sich erschüttert. „Die Kirche steht gegenüber den Betroffenen in einer Schuld, die sie nicht leugnen, die sie nicht abschütteln kann“, sagte 56 Jahre alte Oberhirte der Erzdiözese Freiburg in seiner Sonntagspredigt im Freiburger Münster. Die katholische Kirche könne nur um Vergebung bitten, und zwar in aller Demut und Bescheidenheit. „Hier haben wir als Kirche versagt – Verantwortliche wie Täter“, betonte der Erzbischof.

Auch bei der Vollversammlung in Fulda ist Burger dabei. Welche Folgerungen die Erzdiözese Freiburg, die den gesamten südbadischen Raum abdeckt, aus der Studie der katholischen Bischöfe zieht, will Burger erst am Freitag bekannt geben – wenn „Zahlen und Fakten verlässlich auf dem Tisch liegen“, wie sein Sprecher Michael Hertl betonte. Zudem weilte der Erzbischof Stephan Burger in der vergangenen Woche in Afrika auf einer Dienstreise. Vorher könne und wolle der Bischof nicht Stellung beziehen, sagte Hertl.

Kardinal Reinhard Marx (oben Mitte), Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, bei der Eröffnungsmesse in Fulda. | Bild: Arne Dedert/dpa/AFP

Allerdings wandte sich Burger in einem Brief an alle Mitarbeiter der Erzdiözese. Darin zeigte er sich tief betroffen über die Ergebnisse der Studie. „Das Ausmaß und die Dimension des jahrzehntelangen Missbrauchs durch Kleriker sowie die Vertuschung durch Bistumsverantwortliche treffen uns alle sehr“, heißt es in dem Schreiben. Die Verantwortungsträger im Erzbistum müssten sich die Frage stellen, „wo wir mitschuldig geworden sind“.

Das benachbarte württembergische Bistum Rottenburg-Stuttgart wollte dagegen nicht auf die Versammlung in Fulda warten. „Ich befürchte, dass wir eine steigende Zahl von Austritten haben werden“, sagte Bischof Gebhard Fürst bereits vor einigen Tagen. Die Aufarbeitung des Missbrauchs in Rottenburg gilt durch eine bereits 2002 eingesetzte unabhängige Kommission in der katholischen Kirche als vorbildlich. Noch immer sei er bestürzt über die große Anzahl der Taten und der Täter, aber auch über die Last der Schuld in unserer Kirche“, sagte Fürst. Er sei „bis tief ins Mark erschüttert“ und wolle sich „mit Scham bei den Opfern entschuldigen“.

