Konstanz – „Ich rede, wie ich denke.“ Lars Castellucci will kein Blatt vor den Mund nehmen, sondern Klartext reden und so seiner Partei wieder zu neuer Kraft verhelfen. Der Wieslocher SPD-Bundestagsabgeordnete hat sich entschieden, für den Landesvorsitz der SPD zu kandidieren – gegen die bisherige Vorsitzende Leni Breymaier.

Dabei „war es nie in meiner Lebensplanung, Landesvorsitzender zu werden“, sagt der 44-Jährige im Redaktionsgespräch mit dem SÜDKURIER. "Es solle bergauf gehen, aber das tut es nicht", begründet er den Entschluss. An Selbstbewusstsein mangelt es ihm dennoch nicht. Im Gegenteil. Der Mann, der da in der Konstanzer Redaktion sitzt, scheint sich seiner Sache sicher zu sein.

Mit 17 trat der gebürtige Heidelberger der SPD bei. Damals sei er „irgendwo zwischen grün und rot“ gewesen, erzählt er. Aber die Grünen seien auf ihren Parteitagen mit Ringelsocken gesessen und hätten Bananen gegessen – „dafür war ich dann wohl doch ein wenig zu konservativ“.

Im Wieslocher Ortsverein machte er seine ersten politischen Gehversuche als Vorsitzender, innerhalb von sechs Jahren steigerte er die Mitgliederzahl um 40 Prozent. Jetzt will er seiner Landespartei wieder auf die Beine helfen, die im September ein neues Umfragetief von elf Prozent erreichte. „Wir brauchen Mut zur Vision“, sagt er dann – oder Sätze wie „Die Partei ist kein Selbstzweck“.

Castellucci will wieder Raum für Diskurs schaffen: „Der Streit in der Sache ist wichtig“, betont er. Die SPD in Baden-Württemberg brauche wieder ein klares Profil. In den Ortsvereinen höre man immer wieder, dass die Mitglieder nicht mehr wüssten, worum es geht.

Der Partei habe es schlicht und ergreifend an „ehrgeizigeren Zielen“ gefehlt: „Wir kommen nicht mit kleinen Schritten durch, sondern wir brauchen wieder einen Gesamtentwurf, wo unser Land hin soll“, fordert er. Was fehlt, sind konkrete Vorschläge, wie er dorthin kommen will.

Auch von seiner Mitbewerberin Breymaier, die an ihrem Posten festhalten will, distanziert sich Castellucci nicht. Er werde sie nicht kritisieren, betonte er gar. „Es geht hier nicht um Selbstbeschäftigung“, erklärt er seine Zurückhaltung: „Sozi ist man für andere“. Er fordert, dass die Partei nun zusammenrückt. Anders als auf Bundesebene will er sich nicht der inneren Zerfleischung hingeben.

Zusammenhänge zwischen der Misere der Bundes-SPD und den schlechten Umfragewerten der Landespartei sieht er durchaus. „Aber wir hängen auch nicht am Tropf der Bundes-SPD“, betont er: „Wir müsse nicht immer erleiden.“ Selbstmitleid ist seine Sache nicht. Castellucci sieht vielmehr das Potenzial in der Kraft der traditionsreichen baden-württembergischen Sozialdemokratie, von der auch die Bundespartei profitiere.

Er versucht, Optimismus zu verbreiten, dass es ihm gelingen kann, die SPD aus ihrer Talsohle zu führen. Dafür aber braucht es klare Ziele – das weiß er selbst: „Niemand wählt einen verzagten Haufen, der nicht weiß, wohin es geht.“

Dennoch hält sich Castellucci bedeckt und lässt offen, ob er sich vor der Mitgliederbefragung von Breymaier distanziert. Klar ist, dass er für seine Sache brennt. Er will etwas bewegen.

Rennen um die Landesspitze Der SPD-Landesvorsitz von Leni Breymaier ist nicht mehr sicher – Lars Castellucci will ebenfalls für die Führung in der Landespartei kandidieren. Beide betonten, sie freuen sich auf „einen fairen, vorwärts gerichteten und ideenreichen Wettbewerb“.

Am 6. Oktober erklären Breymaier und Castellucci auf einer Konferenz der Kreisvorsitzenden in Stuttgart beide ihre Kandidatur.

Castellucci betont, er kandidiere für seine Ideen, hält sich aber bislang bedeckt. Er will einen Neuanfang: "Wenn man etwas verändern will, muss man auch den Mut haben anzutreten."

Breymaier will sich ihren Posten nicht streitig machen lassen: "Ich habe schon Lust, weiterzumachen. Weil fertig ist man da nicht in zwei Jahren." Die Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Aalen-Heidenheim ist seit Oktober 2016 im Amt der Landesvorsitzenden.

Der Landesvorsitz der Partei beschließt Mitte Oktober eine Mitgliederbefragung zur Spitze der baden-württembergischen SPD.

Vom 27. Oktober bis 11. November sollen sich die Kandidaten auf vier Regionalkonferenzen vorstellen. Die Termine: Samstag, 27. Oktober, 10 Uhr im Bürgerhaus Linkenheim-Hochstetten sowie um 15 Uhr in der Filderhalle Leidenfelden-Echterdingen und Samstag, 10. November um 10 Uhr in der Stadthalle Waldkirch sowie um 16 Uhr im Kornhaus Ulm.

Die Mitgliederbefragung soll schriftlich per Post im Zeitraum vom 1. bis 19. November erfolgen.

Die Sitmmen werden noch am 19. November in Stuttgart ausgezählt. Das Votum ist gültig, wenn sich mindestens 20 Prozent der Mitglieder an der Befragung beteiligt haben.

Rein formal ist das Ergebnis der Mitgliederbefragung allerdings nicht bindend für die Entscheidung der 360 Delegierten. Die Delegierten haben sich aber bereiterklärt, den Kandidaten mit den meisten Stimmen für den Parteivorsitz vorzuschlagen.

Am 24. November findet der Parteitag in Sindelfingen statt. Dort wird der neue Landesvorsitz bestimmt. (mim)

