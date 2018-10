von Angelika Wohlfrom

Die Denunziermethoden erinnern an finstere Kapitel deutscher Geschichte. Das Staatsverständnis, das dahinter steckt, ist totalitär durchdrungen. Nach dem Motto: Wer gegen uns ist, hat an staatlichen Institutionen nichts verloren.

Mit harmlosem Lästern über Lehrer hat das jedenfalls nichts zu tun, was die AfD mit ihrer Meldeplattform plant. Auf die leichte Schulter nehmen sollte man den Vorstoß deshalb keinesfalls. Lässt er doch ahnen, was da noch alles käme, sollte die AfD an die Schalthebel der Macht gelangen. Nicht nur Lehrer könnten sich dann ganz warm anziehen.

Schule soll übrigens dazu beitragen, dass Kinder zu politisch denkenden Bürgern heranwachsen. Da gehört es dazu, dass Lehrer ihre Meinung äußern – ohne zu indoktrinieren. Wie sonst sollen Kinder dazu ermutigt werden, sich ein eigenes Urteil zu bilden?

