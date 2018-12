Als Marie-Louise Kurz (Name von der Redaktion geändert) sich vor einigen Jahren mit ihrer Praxis für Psychotherapie in der Region niederließ, machte sie sich zunächst Gedanken, ob sich genügend Patienten finden würden, die ihr vertrauen. "Doch die Praxis war voll, ehe sie offiziell eröffnet war", erinnert sie sich. Zuvor war sie in mehreren Kliniken tätig. Doch die Flut an Patienten ließ nicht nach. "Wenn ich all die Wartenden zusammennähme, könnte ich aus dem Stand heraus zwei Praxen aufmachen", sagt sie. Da sie Repressalien der Kassenärztlichen Vereinigung befürchtet, wenn sie sich mit ihrem richtigen Namen in der Zeitung äußert, will sie lieber unerkannt bleiben.

Auch Berthold Graf, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie in Villingen-Schwenningen, kennt das Problem. "Die meisten meiner Kollegen führen schon keine Warteliste mehr, weil es sowieso aussichtslos ist bei Wartezeiten von vier bis sechs Monaten", sagt er. Im Fach Neurologie und Psychiatrie gebe es in Schwenningen mittlerweile gar keinen Facharzt mehr. "Die Kassenärztliche Vereinigung hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass wir eine Stadt sind – der Sitz ging nach Villingen."

Zweithäufigste Ursache für Krankmeldungen

Seelische Erkrankungen sind inzwischen die zweithäufigste Ursache für Krankmeldungen in Deutschland. Die Krankenkassen berichten, dass sie für knapp 20 Prozent der Fehltage verantwortlich sind. Doch aktuell sind in Baden-Württemberg nur drei Landkreise für Psychotherapeuten mit jeweils einem halben Sitz geöffnet: Der Neckar-Odenwald-Kreis sowie die Landkreise Rottweil und Schwäbisch Hall. Der Rest: gesperrt. "Angeblich sind wir in meinem Landkreis und den übrigen umliegenden überbesetzt mit Psychotherapeuten", wundert sich Kurz.

Nur in im Neckar-Odenwald-Kreis und den Landkreisen Schwäbisch-Hall und Rottweil dürfen Psychotherapeuten eine eigene Praxis eröffnen. Die übrigen Gebieten sind gesperrt. | Bild: Südkurier

Der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen in Baden-Württemberg ermittelt den Bedarf an Ärzten, indem die Zahl der Vertragsärzte und -psychotherapeuten ins Verhältnis gesetzt wird zu den Einwohnern in diesem Planungsbereich. Diese Planung, die in der Regel dreimal pro Jahr stattfindet, legt fest, wie viele Ärzte und Psychotherapeuten sich in einem Gebiet niederlassen dürfen.

Kai Sonntag, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Baden-Württemberg, nennt zwei Gründe, die eine Versorgung erschweren: "Es gibt eine stärkere Nachfrage nach psychotherapeutischen Behandlungen, was sicher auch damit zu tun hat, dass diese Erkrankungen nicht mehr so stigmatisiert wie früher sind." So spiele der psychische Einfluss bei vielen Krankheitsbildern, wie beispielsweise Rückenbeschwerden, zunehmend eine Rolle. Das zweite Problem sei, dass Psychotherapeuten pro Patient viel mehr Zeit brauchen, so dass sie im Schnitt zwischen 30 und 50 Patienten pro Quartal haben, ein Hausarzt dagegen 800 bis 1000. Sonntag ist wichtig zu erwähnen, dass es sich bei den Niederlassungssperren nicht um eine Schikane der KV handelt: "Der Gesetzgeber hat aus Kostengründen die Kontingente eingeführt."

Marie-Louise Kurz' Patienten sind durchschnittlich 1,5 Jahre bei ihr in Behandlung. Neben der eigentlichen Therapiearbeit nennt sie eine Fülle anderer Aufgaben, die sie erledigen muss, wie Dokumentationen, Vor- und Nachbereitungen der Sitzungen, Anfragen von Kassen, Versorgungsämtern, dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen. "Wenn man das berücksichtigt, könnte ein Therapeut maximal sechs bis acht Patienten pro Tag behandeln", sagt sie. Eine Therapiestunde dauert 50 Minuten.

Immer mehr überfordert durch zunehmenden Stress

Auffällig sei, dass die Menschen zunehmend nicht mehr mit der Lebenswirklichkeit klarkommen. Viele sind überfordert durch zunehmenden Stress und kämen mit den Folgen der Digitalisierung nicht zurecht, so die Erfahrung der Psychotherapeutin. Sie reagieren depressiv oder mit Angststörungen und Panikattacken. Wenn diese schon länger dauerten, weil in der Klinik nicht erkannt wurde, dass Panikattacken möglicherweise die Ursache für die Herzprobleme des Patienten sind, dann könnten sich solche psychischen Leiden verstärken.

Seit 2017 gibt es eine neue Richtlinie, die den Zugang zu Psychotherapie für die Patienten beschleunigen soll. Seitdem müssen Psychotherapeuten zwei sogenannte psychotherapeutische Sprechstunden pro Woche anbieten. "Das sind zwei Patienten pro Woche mehr, für die man sich 50 Minuten Zeit nehmen muss", sagt sie. Es geht darum festzustellen, ob jemand behandlungsbedürftig ist. "Ich bestelle diese Patienten ein, weil ich es ja muss", ärgert sich Kurz, "nur um ihnen dann zu sagen, dass ich sie nicht behandeln kann."

Wenn diese Patienten sich an die Terminservicestellen der Krankenkassen wenden, bekommen sie zwar einen Termin, müssten aber oft bis zu 40 Kilometer fahren. "Das schaffen viele nicht, wenn sie schon Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren", sagt Kurz. Und was passiert mit jemandem, der an einer akuten Depression leidet? Den Patienten gehe es oft so schlecht, dass sie in die Klinik müssten, weil sie ambulant keinen Platz bekommen. Auch ihr Kollege Berthold Graf sagt: "Fakt ist, dass behinderte Menschen und schwer psychiatrisch Kranke eben nicht mobil sind." Im Schwarzwald-Baar-Kreis hat der psychiatrische Arbeitskreis des Landkreises das Thema Unterversorgung in der Psychiatrie auf seine Agenda gesetzt.

Diese Überregulationswut, wie Marie-Louise Kurz sie nennt, findet sie völlig verfehlt. "Früher war Arzt oder Therapeut ein freier Beruf", sagt sie. "Davon ist nicht mehr viel übrig."