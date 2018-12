Vor ziemlich genau zwei Jahren starb die Konstanzerin Margarete Kupka. Sie lebte unauffällig und fuhr zuletzt einen Opel Astra-Bertone. Das ist alles nicht ungewöhnlich. Exponiert an dieser Frau ist vor allem ihr Testament: Sie vermachte ihr Vermögen sowie ansehnliche Immobilien einer Stiftung, die nun ihren Namen trägt. Die Stiftung ist offen konstruiert: Wer einen Plan hat, mit dem Afrika unterstützt wird, kann bei der Stiftung gewissermaßen Geld abholen – eine solide Bewerbung plus spätere Prüfung einmal vorausgesetzt.

Von Karlheinz Böhm war sie beeindruckt

Der Konstanzer Rechtsanwalt Daniel Bek ist Vorstand dieser Einrichtung. Wie kein zweiter hat er die Stifterin begleitet. Er kannte Margarete Kupka gut, als sie noch als Witwe in Konstanz lebte. Sie war nicht der Typ von Aktivistin, die regelmäßig den afrikanischen Kontinent bereist und dort ihre Suppentöpfe aufstellt. Aber sie war mächtig davon beeindruckt, was einzelne Idealisten für diese Länder tun. Zum Beispiel vom ehemaligen Schauspielerin Karlheinz Böhm, der die Schauspielerei an den Nagel hängte und sich für Äthiopien engagierte. Erschüttert war sie vom Völkermord in Ruanda in den Mitte der Neunziger Jahre.

Eines der unterstützten Projekte: Die Kinder in der Villa Evkim in Togo beim Mittagessen. | Bild: Makusti

Als sie im hohen Alter über ihr Testament nachdachte, lag Afrika überhaupt nicht vor der Haustür – aber für sie doch nahe. So reifte der Plan für eine wohltätige Konstruktion, die offen sein sollte (siehe unten). "Wir suchen noch Projekte, die wir unterstützen," sagt Vorstand Bek im Gespräch mit dieser Zeitung, und ergänzt: "Davor schauen wir uns jedes Vorhaben genau an. Dafür haben wir einen Fragenkatalog vorbereitet." Sobald die Aktion läuft, fordert Makusti, wie die Stiftung abgekürzt wird, Berichte an (Evaluation). Die Mittel werden also nicht freihändig vergeben. Bisher ist die Stiftung in Togo, Kenia und im Kongo aktiv, sie investiert in den Bau einer Schule und ein geregeltes Essen für Schüler. Diese Vorhaben schöpfen den Topf aber noch nicht aus.

Bild: Fricker, Ulrich

Frau Kupka lebte eher unauffällig. "Sie hat nie genau gewusst, wieviel Geld sie besitzt," berichtet der Anwalt Bek schmunzelnd. Es hat ihr zum Leben gut gereicht, das sie in einer Wohnung mittlerer Größe verbrachte. Ihr Vermögen kam durch Erbschaften zustande. Von Onkeln erbte sie vor Jahrzehnten Grundstücke in gehobener Lage.

Kleine Stiftungen laufen nicht

Eine Stiftung ist kein Selbstläufer. "Zurzeit schließen viele mangels Kapital", sagt Bek. "Ab 300 000 Euro lohne sich die Gründung einer Stiftung", sagt der Jurist. Makusti scheint mit einer Einlage von sieben Millionen Euro auf der sicheren Seite zu sein.