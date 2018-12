Meinung vor 54 Minuten

Die Feigheit des Schuldigen und seiner Zunft

Der Hexenkessel-Prozess ist zu Ende, der Angeklagte verurteilt. Doch der will immer noch unschuldig sein, seine Zunft weist jede Verantwortung von sich. Redliche Narrenvereine, die sich an Regeln halten, könnten dadurch zu Unrecht in Verruf geraten.