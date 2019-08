Die Deutsche Umwelthilfe hat beim Verwaltungsgericht Stuttgart Beugehaft gegen den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne), seinen Vize Thomas Strobl (CDU) sowie den Stuttgarter Regierungspräsidenten Wolfgang Reimer beantragt. Dies schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Landesregierung will keine flächendeckenden Fahrverbote für Euro-5-Diesel einführen

Laut DUH weigert sich die Landesregierung beharrlich, zonale Fahrverbote für Euro-5-Diesel in Stuttgart einzuführen, um den Grenzwert für Stickstoffdioxid schnellstmöglich einzuhalten. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hält diese Maßnahme nach einem Urteil vom Juli 2017 für nötig.

Der Antrag auf Beugehaft von bis zu sechs Monaten soll die Landesregierung zur Umsetzung eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom Februar 2018 zwingen, welches Fahrverbote zur Luftreinhaltung als Ultima Ratio grundsätzlich rechtfertigte.

Zuletzt hatte die Landesregierung Fahrverbote für Euro-5-Diesel für vier Straßenabschnitte ab 2020 festgelegt. Das geht dem Gericht aber nicht weit genug. Flächendeckende Fahrverbote in der Stuttgarter Umweltzone gibt es seit Jahresanfang nur für Euro-4-Diesel und älter.

Gegen das Land Baden-Württemberg war bereits mehrfach ein Zwangsgeld verhängt worden.

Auch gegen den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder hat die DUH bereits Beugehaft beantragt. Am 3. September will der Europäische Gerichtshof die Frage verhandeln, ob so eine Haft gegen ihn überhaupt angeordnet werden kann.