Zwei Feinde hat die Fasnacht. Beide sind freundlich und gefräßig. Beide meinen es gut und bewirken oft das Gegenteil. Der eine Feind heißt Internet, der andere Bürokratie. Der erste tötet die Fantasie, der zweite den guten Willen vieler Akteure, die man für das Brauchtum benötigt. Denn immer höher türmen sich die Auflagen für Umzüge – so hoch, dass kleine Vereine mit beschränkter Kasse nicht mehr mitkommen, wenn zum Beispiel die eigenen Ordner nicht mehr gut genug sein sollen und teure Sicherheitsdienste eingekauft werden müssen.

Wenn diese Entwicklung anhält, dann ist die organisierte Fasnacht unterwegs zur Vollkasko-Veranstaltung. Sie verliert dann irgendwann ihren Reiz. So nützlich Security, Betonpoller und Einlasskontrollen auch sein mögen, so schädlich sind sie für das , was Fasnacht im Kern ausmacht: Spontaneität, Improvisation, Vielfalt. Wenn die lokale Traditionen einmal den Sicherheitsstandard eines Rockkonzerts erreicht hat, dann mag das für die Experten des Was-könnte-noch-alles-passieren ein guter Tag sein. Nur wird es dann kaum mehr Narren mehr dort hinziehen. Eine Veranstaltung mit Johnny Controlletti als oberstem Elferrat dürfte nur noch langweilig sein.