von Uli Homann

Der neue Oberbürgermeister Martin Horn hat sich mit flüchtlingspolitischen Aussagen in den letzten Tagen in erheblichem Maß Kritik und Anfeindungen eingehandelt – nicht nur in sozialen Medien, sondern auch bei den politischen Parteien. Missverständliche Äußerungen von Horn sind für den Ärger ursächlich.

Horn hatte in einem Interview mit dem Internet-Medium „Huffington Post“ seine Solidarität mit den Städten Düsseldorf, Köln und Bonn bekundet, die sich bereit erklärt hatten, aus dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge zusätzlich aufzunehmen. Eine entsprechende Initiative legte der Freiburger OB auch dem Deutschen Städtetag nahe, „entsprechend zum Verhalten des Landes Baden-Württemberg im Fall von 1000 bedrohten Jesiden im Jahr 2016“, die seinerzeit aufgenommen wurden.

AfD kritisiert Horn

„Unverantwortlich sei es, zusätzliche Arbeitsimmigranten aufnehmen zu wollen“, schallte es dem OB daraufhin von Seiten der Freiburger Alternative für Deutschland (AfD) entgegen, worauf Horn sich zu der Erklärung auf Facebook bemüßigt fühlte, er habe „nie etwas von mehr Geflüchteten für Freiburg gesagt“.

Diese Äußerung elektrisierte nun die politischen Kräfte, die sich in Freiburg tonangebend wähnen. Die Grünen erklärten, sie hätten von Horn echte Solidarität und die Bereitschaft zur Aufnahme von geretteten Flüchtlingen erwartet. Die Vertreter der Linken Liste betonten, „soziale Verantwortung und Humanität“ seien „nicht teilbar“, Freiburg habe durchaus noch freie Unterkünfte für weitere Flüchtlinge.

Die SPD, die Martin Horns Solidarität mit den rheinischen Städten ausdrücklich lobte, warf den „Grünen“ wiederum vor, ihre Forderung nach praktischer Solidarität könne angesichts der Abschiebungen von Flüchtlingen durch die grün-geführte baden-württembergische Landesregierung nur als „doppeltes Spiel“ gewertet werden. In Kommentaren in sozialen Netzwerken hieß es, Horn wolle es wieder allen recht machen, die AfD sprach von einem „Schlingerkurs“, der Freiburg „lächerlich“ aussehen lasse.

Der OB stellt seine Haltung klar

Der erst seit Juli amtierende OB Horn, im Netz auch durch laut SPD „blanken Hass“ bedroht, saß plötzlich zwischen allen Stühlen. Und wie es so die Art des Pfarrerssohns ist, sollte ihm das soziale Medium Facebook wieder helfen. In einem längeren Eintrag auf seiner Facebook-Seite versuchte er, seine Haltung klarzustellen. Zitat: „Ich stehe für soziale Werte und keine ‚das Boot ist voll Politik’. Ich möchte weder als Europäer noch als Oberbürgermeister so abstumpfen, dass mich das Schicksal von fliehenden (und zum Teil sterbenden) Menschen kalt lässt“.

Was die Aufnahme zusätzlicher Flüchtlinge angeht, meinte Horn, er werde sich „in Absprache mit dem Gemeinderat“ dafür einsetzen, wenn es Anfragen von Bund oder Land nach Unterbringung von „Seenot-Flüchtlingen gibt“.

In bestehenden Flüchtlings-Unterkünften in Freiburg wäre durchaus noch Platz für weitere Hilfesuchende, sie sind derzeit nicht voll belegt. Generelle Zuweisungen weiterer Flüchtlinge nach Freiburg gibt es nicht, weil die Stadt Standort einer Landeserstaufnahme-Einrichtung (Lea) ist. Dafür wurde die bisherige Polizeiakademie mit einem Aufwand von 23,5 Millionen Euro umgebaut – die LEA beherbergt derzeit neunzig Flüchtlinge und wird eine Kapazität von 800 Bewohnern erhalten.

Flucht übers Meer Hunderte ertrinken im Meer: Nach Angaben der Vereinten Nationen sind in diesem Jahr im Mittelmeer bereits mehr als 1500 Flüchtlinge und Migranten ertrunken. Mehr als 850 von ihnen seien allein im Juni und Juli ums Leben gekommen, erklärte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Demnach gelangten seit Januar ungefähr 60 000 Flüchtlinge nach Europa. In den ersten sieben Monaten des Vorjahres waren es etwa doppelt so viele.

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind in diesem Jahr im Mittelmeer bereits mehr als 1500 Flüchtlinge und Migranten ertrunken. Mehr als 850 von ihnen seien allein im Juni und Juli ums Leben gekommen, erklärte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Demnach gelangten seit Januar ungefähr 60 000 Flüchtlinge nach Europa. In den ersten sieben Monaten des Vorjahres waren es etwa doppelt so viele. Spanien immer wichtiger: Als wichtigstes Ankunftsland der Flüchtlinge hat Spanien inzwischen Italien abgelöst. Laut UNHCR trafen dort in diesem Jahr auf dem Seeweg mehr als 23 500 Menschen ein, im Vergleich zu etwa 18 500 in Italien und 16 000 in Griechenland. Flüchtlinge aus Syrien machen mit einem Anteil von 13,5 Prozent die größte Gruppe unter den Bootsflüchtlingen aus. (epd)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein