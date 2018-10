Häufig sind sechsstellige Beträge und mehr verloren. Und die Fälle häufen sich – nicht nur in den Meldungsspalten der Zeitungen. Tatsächlich grassiert das Phänomen im ganzen Land. Im ersten Halbjahr 2018 hat sich die Zahl der Betrugsfälle durch falsche Polizisten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdreifacht, wie aktuelle Zahlen des Innenministeriums belegen. 2017 gab es knapp 2000 Fälle. Von 2016 auf 2017 ist die Zahl der Fälle in Baden-Württemberg bereits um mehr als das Achtfache von 225 auf 1955 angestiegen. Der verursachte Schaden ging von knapp 1,4 Millionen Euro 2016 auf rund 5,3 Millionen Euro nach oben.

So viele Fälle gibt es in der Region

Die Fallzahlen bei den falschen Polizisten stiegen in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren sukzessive an. 2013 gab es noch 39 Fälle. Danach folgte 2014 ein Anstieg auf 84, 2015 auf 165 und 2016 auf 225. Im vergangen Jahr waren es 1955 Fälle. Allerdings ist nur ein geringer Anteil der falschen Polizisten mit ihren kriminellen Machenschaften erfolgreich. Im vergangenen Jahr blieb es in 1843 Fällen beim Betrugsversuch. Die Schadenssumme stieg auch deutlich an – von rund 190 000 Euro im Jahr 2013 auf über fünf Millionen Euro im Jahr 2017.

Auch im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz, zuständig für die Landkreise Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis, nimmt der Betrug durch falsche Polizisten zu. Das Polizeipräsidium listet folgende Fallzahlen auf:

... für den Landkreis Konstanz:

2014: 3 Fälle

2015: 4 Fälle

2016: 10 Fälle

2017: 11 Fälle

Trend für 2018: stark ansteigend

... für den Bodenseekreis:

2014: 1 Fall

2015: 9 Fälle

2016: 12 Fälle

2017: 21 Fälle

Trend für 2018: stark ansteigend

... für den Landkreis Ravensburg:

2014: 7 Fälle

2015: 10 Fälle

2016: 12 Fälle

2017: 30 Fälle

Trend für 2018: stark ansteigend

... für den Landkreis Sigmaringen:

2014: 0 Fälle

2015: 8 Fälle

2016: 6 Fälle

2017: 10 Fälle

Trend für 2018: stark ansteigend