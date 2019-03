von Hermannpeter Steinmüller und Nils Köhler

Riedlingen – Wolfgang Schneiderhan wurde am 26. Juli 1946 in Riedlingen (Kreis Biberach) geboren, er wuchs in Bad Saulgau auf. In den letzten sieben Jahren seines aktiven Soldatenlebens war Schneiderhan (seit Juli 2002) Generalinspekteur der Bundeswehr. Der passionierte Soldat – seit 1966 stand er im Dienst der Bundeswehr – kommandierte zwischen 1974 und 1977 das Panzerbataillon 293 in Stetten am kalten Markt.

2009 wurde Schneiderhan im Zusammenhang mit den Vorfällen beim Luftangriff im afghanischen Kundus vom damaligen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg von seinem Amt entbunden. Genau gesagt: „Ich habe um meine Entlassung gebeten, am selben Tag noch“, sagte der einst mächtigste deutsche Soldat einmal im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen.

Seit 2010 lebt Schneiderhan im Ruhestand. Während seiner Dienstzeit wurde er mit zahlreichen Orden ausgezeichnet, darunter dem Orden der französischen Ehrenlegion, dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse und dem Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold. Die Bürgermedaille des Landkreises erhielt er für sein Engagement für die Bundeswehr und seine Heimatregion.

Schneiderhan, der im hessischen Bad Soden wohnt, hat ein Netz von Freunden. Das sei ihm wichtig, wenn die Familie Beistand braucht. So auch als sein Sohn Joachim vor einigen Jahren den Freitod wählte. Zu seinem Freundeskreis gehört auch der frühere Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU). Schneiderhan ist seit 2017 Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge.