Warum nicht gleich so? Der SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch will am Samstag auf dem Parteitag in Sindelfingen bei Stuttgart nun doch als Landesvorsitzender seiner Partei kandidieren. Vorausgegangen waren dieser Erklärung eineinhalb Tage des Zauderns nach dem angekündigten Rückzug der Landesvorsitzenden Leni Breymaier. Zeit, in der sich die Südwest-SPD noch tiefer in Lagerdiskussionen verstrickte. Das hätte Stoch seiner Partei durch eine beherzte Erklärung schon am Mittwoch ersparen können. So wirkt es, als ob er sich auch ja von möglichst vielen Parteigenossen zum Jagen tragen lassen wollte.

Stuttgart Nun will auch Fraktionschef Andreas Stoch für den SPD-Landesvorsitz kandidieren Das könnte Sie auch interessieren

Dennoch ist Stochs Kandidatur richtig. Sie bietet der Partei die Chance auf einen personellen Neuanfang mit einem bislang der Kungelei unverdächtigen Kandidaten, der sein Handlungsfeld klar in der Landespolitik sieht. Stoch will den politischen Gegner außerhalb der eigenen Partei bekämpfen. Für die Südwest-SPD wäre das in der Tat eine neue Perspektive.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein