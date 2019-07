Markus Söder gab sich betont lässig. Im Polohemd schipperte Bayerns Ministerpräsident mit seiner Regierungsmannschaft an Bord der MS Bodensee von Lindau nach Meersburg. Eine idyllische Anreise über einen der „größten und schönsten Seen der Welt“, wie Söder (CSU) ihn später recht großspurig rühmte. Doch ein locker-leichtes Sommertreffen sollte es nicht werden, auf das er sich im Meersburger Neuen Schloss mit dem Kabinett um seinen grünen Amtskollegen Winfried Kretschmann – der klassisch in Anzug und Krawatte kam – verabredet hatte. Im Gegenteil. Vom Bodensee aus sollte das klare Signal ausgehen: Die Südstaaten verbünden sich – und das teilweise auch gegen die Bundespolitik.

Ob das Neue Schloss als Geburtsort einer ungleichen Männerfreundschaft zwischen dem christsozialen und dem grünen Regierungschef in die Geschichte eingehen wird, das bleibt abzuwarten. Immerhin: Die Beiden sind seit dem Treffen per Du, verriet Söder. Das ist Kretschmann allerdings auch mit Söders Vorgänger Horst Seehofer, ohne dass in dessen Amtszeit Bayern und Baden-Württemberg mit einer Stimme sprachen. Doch die Zeiten haben sich geändert.

Bummel durch die Meersburger Unterstadt: Die Landeschefs gehen vom Hafen gemeinsam zum neuen Schloss. | Bild: Karl-Josef Hildenbrand

Wenn es doch keine Liebeshochzeit ist zwischen den Ministerpräsidenten, dann doch immerhin eine Zweckehe. Und die ist zu weiten Teilen getragen von Groll und Ärger auf die Berliner Bundespolitik. Besonders eines stört die beiden weiterhin immens: Die „Fehlentscheidung“ (Kretschmann) von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek, dass das deutsche Zentrum für Batterieforschung in Münster entsteht und nicht in Ulm, wie zuvor erwartet.

Das hat in Bayern und Baden-Württemberg Wunden gerissen. Und für politische Wunden gibt es oft nur eine Salbe: Geld. Söder und Kretschmann fordern davon reichlich: Jeweils mindestens 100 Millionen Euro für beide Südländer, damit hier weiter auf Weltniveau an Batterien, Wasserstoffzellen und synthetischen Kraftstoffen geforscht werden kann.

Gemeinsam gegen den Bund

Doch dass die Duz-Kollegen ein neues Machtzentrum, eine neue Südschiene, aufbauen wollen, hat noch andere Gründe. „Wir haben oft gesehen, dass die ostdeutschen Ministerpräsidenten sich zusammenschließen und so ihre Anliegen vertreten – und alle anderen nicht“, begründet Söder. Das ist ein Punkt, doch es ist weniger die Konkurrenz der Bundesländer, die beide antreibt.

Gastgeschenke: Bayerns Delegation überreicht Bier und Schmankerl, aus Baden-Württemberg gibt es Wein und Schnaps. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Sie stören sich vielmehr an zunehmenden Eingriffen der Berliner Bundespolitik in Landesangelegenheiten. „Es wird immer häufiger nach dem Prinzip Geld gegen Kompetenz gehandelt“, beklagt Söder. Der Bund finanziere also Dinge, reiße aber dafür Macht an sich. Das will man sich im Süden nicht mehr bieten lassen. Beide Landeschefs machten klar, dass sie zum Beispiel wenig Lust auf ein Zentralabitur haben.

Gemeinsam wurde ein Zehn-Punkte-Papier verabschiedet, das den Einfluss der Länder gegenüber dem Bund betont. „Es geht auch nicht immer nur um Umverteilung zwischen den Ländern, man muss auch mal die Starken stärken“, forderte Söder. Flankiert wurde das Treffen von Absichtserklärungen für eine länderübergreifende Zusammenarbeit in vielen Bereichen.

Einigkeit demonstriert

Ob es nicht etwas ungewöhnlich sei, dass sich ein CSU-Mann und ein Grüner verbünden, wollte ein Journalist wissen. Söder verneinte, es gehe nicht um Parteipolitik. Und außerdem würden sich vielleicht die Dialekte unterscheiden, doch ein „besonderes Lebensgefühl von Innovation und Ökologie“ eine die Länder. Und Kretschmann befand bei Blick auf den Bodensee: „Bayern und Baden-Württemberg verbindet mehr als das schwäbische Meer.“