von Roland Böhm, dpa

Stuttgart – Hier ein immer teurer werdender Theaterbau, da eine Asylunterkunft, in der noch kein einziger Flüchtling war – das „Schwarzbuch“ des Bundes der Steuerzahler (BdS) prangert auch wieder etliche Fälle aus Baden-Württemberg an. Bund, Länder und Kommunen seien in zahlreichen Fällen sorglos mit dem Geld der Bürger umgegangen, so die Kritik.

Stuttgarter Oper : Es war schon beschlossen, dass die Stuttgarter Oper und das Ballett für die Zeit der geplanten Sanierung des Opernhauses in einem ehemaligen Paketpostamt spielen sollten. Die Interimsspielstätte sollte anschließend abgerissen werden. Dass Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) das Vorhaben stoppte, als klar wurde, dass die wenig nachhaltigen Pläne den Steuerzahler mehr als 116 Millionen Euro kosten würden, verbuchte der Steuerzahlerbund als Erfolg für sich. Die öffentliche Kritik habe sich durchaus gelohnt, hieß es dort. Inzwischen wird eine günstigere Lösung geprüft, die auch nach der Opernhaus-Sanierung genutzt werden kann.

Theater in Schwäbisch-Hall : Von 5,2 Millionen Euro im Jahr 2016 auf am Ende vermutlich 9 Millionen Euro hat sich der Neubau des Globe-Theaters in Schwäbisch Hall entwickelt. Selbst bei Vergabe der Aufträge im Sommer 2017 ging man noch von 7,5 Millionen Euro aus. Wenige Wochen später folgte die neue Schätzung. Die Stadt begründete die Steigerung mit einer „Weiterentwicklung hin zu einer ganzjährig bespielbaren Theaterstätte" und steigenden Preisen aufgrund starker Baukonjunktur.

Pedelec-Verleih : Für mehr als 1,9 Millionen Euro sind in der Region Stuttgart Ausleihstationen für Pedelecs gebaut worden – allerdings miete kaum jemand die Gefährte. Im Gegenteil: Die Ausleihen gingen nachweislich zurück.

Nie genutzte Asylunterkunft : 500 000 Euro Miete für eine Asylunterkunft, die niemals auch nur ein Flüchtling von innen gesehen haben wird? Aus Sicht des BdS hätte der Landkreis Karlsruhe mit ein bisschen Weitsicht dem Steuerzahler viel Geld sparen können. Der Kreis mietete Anfang 2016 einen ehemaligen Lebensmittelmarkt in Pfinztal, um dort Flüchtlinge unterzubringen. Für 15 Jahre. Gleichzeitig gingen die Zahlen der ankommenden Flüchtlinge deutlich zurück und Bürger versuchten über eine Petition den Markt zu erhalten, was alles verzögerte. Man habe die Miete verringern können und ein Ende der Zahlungen im März 2019 erreicht, so der Kreis. Am Ende werden aber 300 000 Euro Kosten angefallen sein.

Brücke in Ravensburg: Für Denkmalschützer ist der 110 Jahre alte Eschersteg in Ravensburg ein Zeugnis der Technikgeschichte; für die Stadt ist die Stahlfachwerkbrücke eine teure Last. Man streitet nicht nur darüber, wer für den inzwischen schlechten Zustand des 2005 unter Auflagen demontierten Fußgängerstegs verantwortlich ist, sondern auch darüber, wer für die Kosten für die Sanierung von geschätzt zwei Millionen Euro aufkommen muss. Kommentar des BdS: „Hätte die Stadt nicht an der Lagerung gespart, käme sie beim Wiederaufbau deutlich billiger davon."

