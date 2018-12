Es ist 9.30 Uhr morgens, in der Unfallklinik in Tübingen: Marcus Samsa wartet schon, denn er hat an diesem Tag einige Termine. Gleich beginnt die Ergotherapie, danach gibt es Frühstück. Danach geht es mit Physiotherapie und später mit dem Mittagessen weiter. Am Nachmittag steht bereits ein weiterer Physiotherapietermin auf dem Programm. So sieht zur Zeit der Tagesablauf des 39-jährigen Meersburgers in der Spezialklinik für Querschnittsgelähmte aus. Das Ziel des interdisziplinären Teams auf der Station ist es, dem Patienten trotz der Lähmung ein Höchstmaß an Selbstständigkeit zu ermöglichen.

Noch vor gut einem Monat wusste Marcus Samsa noch nicht einmal, dass es in Tübingen eine solche Klinik gibt. Nun ist er froh, überhaupt dort zu sein. Am 12. November hatte er einen tragischen Badeunfall. „Ich kann mich noch sehr gut an alles erinnern“, sagt er. „Ich habe mir quasi zugeschaut, wie ich ertrunken bin.“ Detailliert beschreibt er die dramatischen Sekunden, wie er in eine Welle sprang, einen lauten Knacks gehört hat und dann regungslos im Wasser lag. „Ich habe versucht, eine Weile die Luft anzuhalten“, sagt er. „Dann aber habe ich begonnen, Wasser zu schlucken. Kurz darauf bin ich bewusstlos geworden.“

Am Strand reanimiert

Ein ägyptisches Pärchen reanimiert ihn eine Viertelstunde am Strand und rettet ihm so das Leben. „Wir haben die E-Mail-Adresse, und ich werde mich noch bei ihnen melden und mich herzlich bedanken“, sagt er. „Ohne sie wäre ich sicherlich nicht mehr hier.“ Die Zeit im Krankenhaus auf Bali hat der 39-Jährige selbst nicht so dramatisch erlebt wie seine Begleiter. „Das lag wahrscheinlich auch an den Schmerzmitteln“, sagt er schmunzelnd. „Im Nachhinein betrachtet war das aber auch ganz gut so.“

Die Folgen sind dennoch verheerend, denn der fünfte Halswirbel ist regelrecht zertrümmert. Das Rückenmark wird dadurch stark gequetscht, allerdings glücklicherweise nicht durchtrennt. Dennoch spürt der 39-Jährige seine Beine seitdem nicht mehr. Deshalb wird er in Tübingen behandelt. Seit 30. November ist er wieder in Deutschland, nachdem er mit einem Ambulanzflug zurückkehrte.

Äußerst motivierend sei der unglaubliche Zuspruch bei der von Freunden initiierten Spendenaktion gewesen. Da Marcus Samsa keinen Auslandskrankenschutz hatte, muss er die Kosten für die Behandlung, die Operation und den Rückflug selbst tragen. „Ich wurde über alles informiert“, sagt er. „Das hat unglaublich Kraft gegeben.“ Auch wenn bei der Aktion mehr als 122 000 Euro zusammengekommen sind, reicht die Summe bei weitem nicht aus, um die Kosten zu decken. „Es ist unglaublich viel zusammengekommen. Ich bin für jede Euro dankbar“, sagt der Meersburger.

Er will nächstes Jahr nach Bali zurück

„Ich will auf jeden Fall wieder laufen können“, setzt er unmissverständlich hinzu. Als er Bali verlassen habe, habe er dem Krankenhaus-Team gesagt, dass er nächstes Jahr wiederkomme und er dann mit ihnen tanzen gehe. Bis es soweit ist, liegt noch ein weiter Weg vor Marcus Samsa. „Ich denke, ich werde auf jeden Fall das nächste Vierteljahr in Tübingen sein“, schätzt er. „Ich bin hier wirklich bestens aufgehoben.“ In der Zwischenzeit wird er jeden Tag in einen Rollstuhl gesetzt. Seine Arme kann er schon recht gut bewegen. Nur das Feingefühl in den Fingern fehlt noch. Aber das komme wieder, wenn die Schwellung des Rückenmarks nachlasse, ist er sich sicher.

Marcus Samsa hat seinen Optimismus und seine Zuversicht auch durch diesen Schicksalsschlag nicht verloren. Ehrgeizig spult er sein Tagespensum ab. „Tag für Tag geht es ein bisschen bergauf“, sagt er. Weihnachten wird der Meersburger in Tübingen verbringen. „Wir haben kurz überlegt, ob ich zwei Tage nach Hause kann. Das macht aber keinen Sinn“, sagt er. Jetzt wechseln sich seine Eltern, seine Schwester und seine Freundin Mandy über die Feiertage mit Besuchen ab.