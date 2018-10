Der Fall des Landtagsabgeordneten Wolfgang Gedeon entwickelt sich für die AfD zum Dauerproblem. Der Bundesvorstand hat einen neuen Anlauf gestartet, um den Abgeordneten aus dem Wahlkreis Singen aus der Partei zu werfen. Unklar ist, was mit dem AfD-Abgeordneten Stefan Räpple passiert. Der hatte erklärt: „Ich stehe voll und ganz hinter den Äußerungen von Herrn Gedeon.“ Der AfD-Landesvorstand wollte gestern Abend dazu beraten.

Bernd Gögel, der Chef der AfD-Landtagsfraktion, hat den Schuss am Wochenende offensichtlich überhört. „Mit der Fraktion hat das nichts zu tun“, sagt er ungerührt. Aus dem fernen Berlin hatte die Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel zuvor unmissverständlich erklärt: „Nach Gedeons neuerlichen Ausfällen ist es an der Zeit, dass er endlich aus der Partei fliegt.“

Gedeon wohnt in Rielasingen-Worblingen im Landkreis Konstanz. Er hatte die neue Vereinigung „Juden in der AfD“ als strategischen Fehler kritisiert: „Im günstigsten Fall ist diese Gründung überflüssig wie ein Kropf, im ungünstigsten Fall handelt es sich um eine zionistische Lobbyorganisation, die den Interessen Deutschlands und der Deutschen zuwider läuft.“ Die AfD habe „zu Recht eine positive Haltung zum wahren christlichen Selbstverständnis des europäischen Kontinents eingenommen“.

Weidel fackelt nicht lange. Gestern beschloss der Bundesvorstand ein neues Ausschlussverfahren gegen Gedeon. AfD-Landeschef Ralf Özkara will das vor der heutigen Debatte im Landesvorstand nicht bewerten. Man werde sich mit dem Thema beschäftigen. Er verweist darauf, dass ein erstes Ausschlussverfahren gegen Gedeon vor dem Schiedsgericht im Januar 2018 gescheitert sei, „vorwiegend aus formalen Gründen“. Angestrengt hatte das noch AfD-Chef Jörg Meuthen als Landesvorsitzender wegen Gedeons antisemitischer Äußerungen. Nach der Kritik an dem Juden-Arbeitskreis und seiner Verteidigungsschrift „Ich, die AfD und der Antisemitismus“ sehen die Parteistrategen aber Ansatzpunkte für ein neues Verfahren.

Über den Umgang mit Gedeon war die AfD-Landtagsfraktion im Sommer 2016 in eine tiefe Krise gestürzt und hatte sich sogar für einige Monate gespalten. Gedeon verließ die Fraktion schließlich freiwillig und sitzt seither als Fraktionsloser im Landtag. Im Gegensatz zu Gögel bewerten die drei Abgeordneten Klaus Dürr, Harald Pfeiffer und Daniel Rottmann den Parteiausschluss Gedeons als „überfällig“. Für die Ansichten von Gedeon sei kein Platz in einer AfD, die sich dauerhaft in der Mitte positionieren wolle.

Einige AfD-Abgeordnete halten aber bis heute zu Gedeon. Sogar an Sitzungen des Arbeitskreises Europa nehme er teil, bestätigt Gögel. Besonders Räpple pflegt eine persönliche und politische Nähe. Unter der Hand heißt es in der AfD-Spitze, eigentlich müsste es auch Sanktionen gegen Räpple geben.

Aber Gögel deckt den umstrittenen Abgeordneten auch bei anderen Fehltritten. Räpple hatte Parlamentarier als „fettgefressen“, „kaputtgesoffen“ und „Koksnasen“ verunglimpft. Gögels mildes Urteil: „Die Wortwahl war falsch.“ Aber inhaltlich sei man sich einig.

Der Fraktionschef lässt Räpple auch seinen Alleingang mit der Meldeplattform durchgehen, auf der Schüler Verstöße von Lehrern gegen die Neutralitätspflicht anzeigen können. Sogar die Namen der betroffenen Lehrer will Räpple sichtbar machen. Gögel dagegen betont, die Anonymität müsse auf jeden Fall gewährleistet sein. Er sei „kein Befürworter von Denunziantentum“. Dass sich Räpple über all diese Vorgaben hinwegsetzt, ist Gögel keine Erwähnung wert.

Mancher in der Südwest-AfD hält inzwischen Gögel für ein Problem. Nur mit einer Stimme Mehrheit war der 63-Jährige als Vorsitzender bestätigt worden. Aber ihm wird angerechnet, dass er seinen Vize Emil Sänze auf Distanz gehalten hat. Sänze hatte im Sommer Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) das Recht abgesprochen, sich wegen ihres Migrationshintergrunds zu den Nazi-Gräueln zu äußern. Am Donnerstag kommt es auf Einladung von Aras zu einem Treffen mit dem AfD-Fraktionsvorstand. Gögel: „Da wollen wir die gegensätzlichen Positionen besprechen.“

