Konstanz – Mit einem Restposten an türkischen Jeans fing Herbert Umlauft an. Die Ware im Kontor musste raus, und Umlauft verkaufte sie umständehalber. Mit Erfolg. Er machte die Not zur Tugend und spezialisierte sich auf das erfolgreichste Beinkleid der Modegeschichte: die Jeans. Inzwischen ist der Hosenmann 74 Jahre alt, steht glücklich in seinem Laden und sagt: „Ich bin froh, dass es so gelaufen ist.“

Sein Geschäft ist nicht der einzige Jeansladen im Land. Aber er dürfte der einzige Einzelhändler sein, der erfolgreich und international Wirtschaftswissenschaften studiert und das Ganze mit einer Promotion gekrönt hat. Der Kunde hat es also mit Dr. rer. oec. Umlauft zu tun, was freilich die wenigsten wissen und keiner sagt. Sein Geschäft liegt in der Konstanzer Innenstadt und heißt seit bald 38 Jahren schlicht Daddy Cool. Der Name könnte nicht besser gewählt sein. Das Geschäft ist eine Mischung aus Basar-Gewölbe und kreativem Chaos. Der Laden ist cool, weil er überhaupt nicht cool sein will. Vielmehr ist es so, dass das eine zum anderen kommt und die Ware gestapelt wird, teils bis zur Decke.

Umlaufts Studienkollegen stiegen damals ins Management ein. Sie etablierten sich als Wirtschaftsprüfer und saßen in den oberen Etagen. Er hat nie bedauert, dass er diese Karriere links liegen ließ. Nach zwei Jahren als Wirtschaftsprüfer und vielen Nächten in Hotels sattelte er um. Er wollte nicht weg vom Bodensee, wollte nicht als Nomade leben. Geld hin oder her. So wurde er Einzelhändler und verkauft seine erste Jeans. Wann die letzte Jeans über den Ladentisch wandert, will er gar nicht wissen.

Auch wenn er abends auf dem Sofa liegt, fallen ihm Hosen ein. Er wird den Gedanken an weite und enge Stücke, an bunte oder klassisch blaue nicht los. Er liebt seinen verwinkelten Laden, den man über einen Hinterhof erreicht und der von der Straße aus nicht zu sehen ist. Guter Stoff blüht oft im Verborgenen.

Das wissen die Kunden, die das Ambiente hier schätzen, das die meterhoch aufgetürmten Hosen schaffen. Die Anordnung des Materials ist so, dass nur zwei Menschen das System durchschauen: Herbert Umlauft und seine Mitarbeiterin Klara Kapherr. Das Verkaufsgespräch geht etwa so: Der Kunde kommt, der Chef taxiert ihn zwischen Taille und Ferse und schätzt seine Maße. Wenig später schon zieht der Chef eine Hose heraus. Meistens passt sie, wenn nicht, dann die nächste und übernächste. Er sagt: „Die meisten Männer haben ein Hosenproblem. Wir lösen es einfach.“ Bei Frauen sei es einfacher, die wüssten besser Bescheid. Aber Männer tapsen unbeholfen zwischen den Regalen, wenigstens die meisten. Der Hosendoktor schafft Abhilfe und verpasst zwei Beinen einen neuen Mantel.

Der Laie fragt sich, wie er das macht. Daddy Cool ist ein Labyrinth mit einigen Tausend Stück Hosen. In diversen Größen und Marken liegen sie durch- und übereinander. Der Laden ist kein Designer-Schuppen mit Regalen, die weltweit gleich aussehen, mit Blingbling und beleuchteter Kasse. Daddy Cool ist ein Fall für die angewandte Archäologie: Schicht auf Schicht liegen die Teile aufeinander, gestapelt und gepresst. Umlauft weiß, wo was liegt.

Er verkauft keine Löcher

Der Mann leistet sich Prinzipien. Eines davon lautet, dass er keine zerrissenen oder löchrigen Hosen führt. „Die passen nicht in meine Philosophie,“ sagt er. Bei ihm wandert keine Hose über den Ladentisch, die gebleicht oder anderweitig chemisch behandelt wurde, um sie künstlich altern zu lassen. Er akzeptiert nicht, dass nagelneues Material noch in der Fabrik vorsätzlich beschädigt wird. Er sagt. „Den Arme-Leute-Look haben wir nicht.“

Am Beispiel von China erzählt er, wie Jeans auf Kundenwunsch nachbehandelt werden. „Da wird viel Arbeit hineingesteckt und noch mehr Chemie.“ Die giftige Brühe werde danach wild entsorgt. Umlauft sieht sich in der Verantwortung: Wer etwas verkauft, sollte sich auch um die Herkunft und Herstellung kümmern. Das kann er nicht auf den Käufer abwälzen.

In einem anderen Punkt geht er mit der Zeit: Wer die Stapel durchsieht, entdeckt die sattsam bekannten Namen der Modewelt. „Ohne Markenjeans kann man sich nicht halten“, sagt er. Dann taxiert er schon den nächsten Kunden, der das gut gefüllte Geschäft betritt. Ein Stammkunde. Dr. Umlauft hat seine Maße im Kopf und weiß schon, wo er hingreift.

.Für neue und zugleich kaputte Jeans wird ein großer Aufwand betrieben. Lesen Sie dazu

http://www.sk.de/5142982