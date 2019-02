Man muss sich keine Illusionen machen: Deutsche Unternehmen verdienen Milliarden an Waffen- und Rüstungsexporten, auch an schmutzigen. Der Heckler&Koch-Prozess in Stuttgart zeigt exemplarisch auf, wie scheinheilig von Politik und Unternehmen argumentiert und gehandelt wird. Auf höchster Ebene wird zumindest aktiv weggeschaut, wenn nicht sogar Rechtsbruch betrieben oder lässlich in Kauf genommen. Ganz offensichtlich funktioniert die Rüstungsexportkontrolle in Deutschland nicht.

Stuttgart Urteil im Heckler&Koch-Prozess: Millionenrückzahlung, Freisprüche und Bewährungsstrafen

Kommt doch einmal ein Fall ans Licht – wie beim Heckler&Koch-Prozess in Stuttgart, werden Sachbearbeiterin und Vertriebsleiter verurteilt, die Geschäftsführer aber freigesprochen. Und die eigentlich Verantwortlichen, von Anklage und Gericht klar identifiziert, sitzen erst gar nicht auf der Anklagebank. Das ist tatsächlich ein Skandal.

Dass nun Heckler&Koch zumindest den kompletten Verkaufserlös aus den illegalen Mexiko-Exporten zurückerstatten muss, ist ein wichtiges, ein starkes Signal an die Branche. Es macht erstmals deutlich: Die Unternehmen können sich nicht aus der Verantwortung dafür stehlen, wohin sie ihre Produkte verkaufen und was damit vor Ort geschieht. Auf die Anklagebank gehört aber auch der Staat: Wer hier keine glasklaren Regeln schafft und deren Einhaltung kontrolliert, macht sich mitschuldig daran, was in den falschen Händen mit Waffen und Rüstungsgütern angerichtet wird.