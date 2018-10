Mannheim THW probt die Flut - bei ungewöhnlichem Niedrigwasser

Während es in den Flüssen zum Teil ungewöhnlich tiefe Pegelstände gibt, probte ein Ortsverband des Technischen Hilfswerks in Mannheim den Hochwasser-Ernstfall. Dazu wurden etwa 300 Sandsäcke aufgebaut, teilte das Energieunternehmen MVV am Samstag