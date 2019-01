Es ist das erste großflächige Dieselfahrverbot in einer deutschen Stadt. Getroffen hat es Stuttgart. Seit 1. Januar sind Dieselfahrzeuge mit Euronorm 4 und schlechter hier im Stadtgebiet unerwünscht – wegen permanenter Überschreitung der Stickstoffoxid-Grenzwerte am Neckartor.

Doch erstmals regt sich Protest: Joannis Sakkaros, ein junger Mann aus Stuttgart, ist der Kopf jener Bewegung, die sich nun offen gegen das Dieselfahrverbot stellt. "Das, was da betrieben wird, gleicht einer Enteignung der Bürger", sagt Sakkaros.

"Die Leute scheinen nun begriffen zu haben, was dieses Verbot wirklich für sie bedeutet"

Der 26-jähriger Kfz-Mechatroniker und Dieselfahrer scheint mit dieser Einstellung unter zahlreichen Stuttgartern Zustimmung zu finden. Denn die von ihm gemeinsam mit Freunden organisierten Demonstrationen bekommt immer mehr Zulauf: Waren es zu Beginn der Bewegung am 11. Januar noch 250 Menschen, folgten am vergangenen Wochenende beim zweiten Protestmarsch 700 Dieselbefürworter Sakkaros Aufruf ans Neckartor: "Die Leute scheinen nun begriffen zu haben, was dieses Verbot wirklich für sie bedeutet."

"Das, was da betrieben wird, gleicht einer Enteignung der Bürger", Joannis Sakkaros, Organisator der Pro-Diesel-Demos in Stuttgart

Versuch der politischen Vereinnahmung vor allem durch Rechts

Sakkaros bezeichnet sich selbst als sozial, aber nicht politisch engagierten Menschen. "Es ist eine Demonstration von Bürgern für Bürger", erklärt er. Doch der Kampf gegen das Fahrverbot ist mittlerweile auch ein Kampf um die politische Meinungsmacht. Denn mit dem Erfolg der Pro-Diesel-Demos drohte zuletzt eine Vereinnahmung der Proteste durch Parteien und Verbände.

So hatte sich neben Politikern von CDU und FDP auch die AfD mit ihren Transparenten unter die Demonstranten gemischt – und mit ihr die rechte Arbeitnehmergruppierung "Zentrum Automobil". Auch der Landtagsabgeordnete und Stuttgarter Stadtrat Heinrich Fiechtner, vormals AfD-Mitglied, nun parteilos, habe versucht, die Demo für seine politischen Ziele zu nutzen und sich zu profilieren, erklärt Sokkaros.

Nach dem Zerwürfnis, das auf die versuchte Einfllussnahme gefolgt war, hat Fiechtner mit seiner Bewegung "Bündnis Zukunft Stuttgart 23" für diesen Samstag mittlerweile eine eigene Demonstration gegen das Fahrverbot ins Leben gerufen. Das Motto: „Für Mobilität! Gegen Gängelung!“ Angemeldet für die Protestveranstaltung hat Fiechtner nach Angabe der Behörden 15 Teilnehmer.

Mit Gelbwesten als Anlehnung an die überparteilichen Proteste in Frankreich demonstrieren Autofahrer in Stuttgart gegen das Fahrverbot für ältere Diesel. | Bild: Arnulf Hettrich

Organisator will Demonstration von Bürgern für Bürger – und ohne Parteien

Dem 26-Jährigen geht es aber nicht um Parteipolitik, sondern um die Sache. "Um das zu verdeutlichen, habe ich alle Teilnehmer aufgerufen, Gelbwesten zu tragen – in Anlehnung an die Proteste in Frankreich", sagt Sakkaros. Und für Politiker gelte auf den Demos mittlerweile ein Redeverbot, Parteien und Verbände sollen ihre Eigenwerbung zudem unterlassen.

Die Gewerkschaft IG-Metall, der auch Joannis Sakkaros angehört, kritisiert indes die Politik für ihre "jahrelange Untätigkeit". Sie fordert deshalb eine Überarbeitung der Ausnahmeregelungen und eine bessere Beratung der Betroffenen. "Es ist nicht verwunderlich, dass nun auch Populisten versuchen, das Thema zu kapern und die Demo am Neckartor als ihre Erfindung zu verkaufen", heißt es in einer Stellungnahme.

900 Demonstranten bei anstehender Demonstration erwartet

Ohne von Parteien politisch vereinnahmt zu werden, möchte Joannis Sakkaros weiter kämpfen: "Unser Ziel ist es, das Fahrverbot in Stuttgart wieder zu kippen", sagt er. Dazu ist an diesem Samstag die nächste Demonstration geplant. Sakkaros rechnet mit bis zu 900 Protestlern, weshalb die Demo nicht mehr am Neckartor stattfindet, sondern am Wilhelmsplatz, wo sie den Verkehr nicht mehr beeinträchtigt.

Fahrverbote könnten für weitere Spannungen in der Regierungskolation sorgen

Wie sich das Dieselfahrverbot auf die weitere Zusammenarbeit der schwarz-grünen Regierungskoalition auswirkt, bleibt indes abzuwarten. Erste Signale gibt es jedoch bereits, dass der alte Streit um Fahrverbote und Grenzwerte wieder aufbricht: So hatte CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart im Zuge der Veröffentlichung eines Positionspapiers zahlreicher Lungenfachärzte eine Aussetzung der Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide gefordert. Das von den Grünen geführte Verkehrsministerium in Stuttgart wollte sich zu dieser Forderung nicht äußern.