Neulich war noch T-Shirt-Wetter, jetzt ist es schon Zeit für Schneeanzüge: In Baden-Württemberg und Bayern hat es am Wochenende den ersten richtigen Schnee auch in tieferen Lagen gegeben. Dies teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit und war für viele Menschen selbst zu sehen.

Auf dem Feldberg im Schwarzwald fielen 15 Zentimeter Neuschnee. Bei Glätte ereigneten sich mehrere Unfälle - etwa in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Abschnitt der Ostseeautobahn A20 bei Wismar wurde der Polizei zufolge sogar gesperrt.

Wir haben die schönsten Bilder des ersten Schnees in der Region gesammelt. Und auch auf Facebook haben uns Leser tolle Bilder geschickt. Diese Bilder können Sie hier ansehen.

Bild: Anthony Anex (KEYSTONE)

Bild: Patrick Seeger (dpa)

Bild: Jean-Christophe Bott (KEYSTONE)

Bild: Patrick Seeger (dpa)

Bild: Patrick Seeger (dpa)

Bild: Andreas Rosar (dpa)

Bild: Patrick Seeger (dpa)

Bild: Patrick Seeger (dpa)

Bild: Andreas Rosar (dpa)

Bild: Patrick Seeger (dpa)

Bild: Patrick Seeger (dpa)

Bild: Joachim Hahne

Bild: Joachim Hahne

Bild: Joachim Hahne

Bild: Joachim Hahne (johapress /Joachim Hahne )

Bild: Joachim Hahne (johapress /Joachim Hahne )

Bild: Anthony Anex (KEYSTONE)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein