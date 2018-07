IHK Bodensee: Claudius Marx, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee (IHK), zeigte sich verhalten optimistisch: „Unsere Automobilzulieferer atmen auf – alle anderen atmen erst einmal durch. Das Schlimmste, ein eskalierender, globaler Handelsstreit scheint für den Moment abgewendet. Mehr aber auch nicht“, sagte er. Man könne keine Entwarnung für unsere Region geben. Die Einigung sei aber doch eine reelle Chance, die Negativspirale von Zöllen und Gegenzöllen aufzubrechen, so Marx.

Maschinenbau: Dietrich Birk, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) Baden-Württemberg, begrüßte die Einigung. „Es ist eine erfreuliche Botschaft, dass der Handelskonflikt mit den USA nicht weiter eskalieren soll“, sagte er. Die USA seien der wichtigste Absatzmarkt für die baden-württembergischen Maschinenbauer. „Eine weitere Zuspitzung der Lage hätte für das Exportland Baden-Württemberg unkalkulierbare Folgen nach sich ziehen können“, so Birk. „Wir können nur hoffen, dass sich Donald Trump an seine Grundsatzzusagen hält“, sagte er.

Wirtschaftsministerium: Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sprach von einem „ermutigenden Signal“. „Besonders wichtig ist gerade für unsere Automobilhersteller im Land, dass es vorerst keine höheren Zölle auf deutsche Autoimporte in die USA geben wird, solange jetzt über ein umfassendes Abkommen zur Absenkung oder Beseitigung von gegenseitigen Zöllen verhandelt wird.“ Zudem forderte sie ein umfassendes Handelsabkommen mit den USA. „Das läge im Interesse der Wirtschaft in Baden-Württemberg“, so Hoffmeister-Kraut.