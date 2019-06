Bald ist es soweit! Ende Juni steht das Southside-Festival ins Haus. Zahlreiche Musikfans fiebern auf ein erlebnisreiches Wochenende hin. Was die Besucher vorab wissen sollten, fasst der SÜDKURIER zusammen.

1. Welche Bands kommen?

Das Line-up hat es auch in diesem Jahr in sich. Von Rock über Pop oder Rap ist eine große Bandbreite geboten. Laut dem Veranstalter FKP Scorpio dürfen sich die Besucher auf ein hochkarätiges Line-up freuen, das von den Foo Fighters, Mumford and Sons, The Cure, Die Toten Hosen, Macklemore und Tame Impala angeführt wird.

2. Wer spielt wann?

Ein bereits veröffentlichter Zeitplan bietet eine Übersicht, welche Bands zu welchem Zeitpunkt spielen. Bereits am Donnerstag gibt es ab 20 Uhr Auftritte, danach wird bis 5 Uhr auf einer Party mit Kaputto und Concorde gefeiert. Der Freitag beginnt um 14 Uhr mit der Alex Mofa Gang. Die Foo Fighters rocken von 21.45 Uhr bis 0.15 Uhr die Bühne. Bausa tritt von 22.15 Uhr bis 23.45 Uhr auf. In der Nacht auf Samstag heizen von 0.15 Uhr bis 2 Uhr The Cure die Besucher ein. Ein Höhepunkt des Samstags ist der Auftritt von Alice Merton von 14.45 Uhr bis 15.45 Uhr. Am Abend sorgt Bosse von 19.45 Uhr bis 20.45 Uhr für Stimmung. Einer der Hauptacts, Die Toten Hosen, stehen von 22.45 Uhr bis 0.45 Uhr auf der Bühne. Zeitgleich beginnt auch der Auftritt von Trettmann. Tame Impala gibt es von 0.30 Uhr bis 2 Uhr zu sehen. Am Abschlusstag stehen ebenfalls tolle Künstler auf der Bühne: Die 257ers von 15.45 Uhr bis 17 Uhr, Macklemore von 19.30 Uhr bis 20.45 Uhr und AnnenMayKantereit von 20.30 Uhr bis 21.45 Uhr. Steve Aoki elektrisiert die Massen am Sonntagabend von 21.30 Uhr bis 22.45 Uhr. Den kompletten Zeitplan, aber auch viele weitere Informationen rund um das Festival, unter http://www.southside.deim Internet.

3. Gibt es noch Tickets?

Festivaltickets sowie „Grüner Wohnen“-Tickets der vierten Preisstufe für 209 Euro gibt es unter http://www.eventim.de und auf der Webseite des Southside-Festivals. Außerdem gibt es die Möglichkeit, für 99 Euro Tagestickets zu kaufen. Tickets anderer Preisstufen sind bereits ausverkauft.

4. Welche Besonderheiten bietet das Southside?

Aldi Süd bietet auf 2000 Quadratmetern ein buntes Sortiment aus Backwaren, gekühlten Getränken und Grillgut, aber auch Camping-Möbeln, Schlafsäcken sowie Zelten an.

Wer keine Lust auf warmes Bier, Schlepperei oder einfach nicht genügend Platz im Auto hat, kann eiskaltes Dosenbier vorbestellen und es direkt auf dem Festivalgelände abholen. Auf der Festival-Webseite gibt es unter „Tickets“ die Informationen dazu.

5. Wie sieht das Food-Line-up aus?

Wer während den Auftritten Heißhunger bekommt, kann sich auf dem Festivalgelände an einem breiten Essensangebot bedienen. Der Belgier Fritamin B beispielsweise serviert heimische Pommes und bietet kulinarische Küche, Catering und einen Foodtruck an. Bergspatz versorgt die hungrigen Festival-Besucher mit Käsespätzle. An anderer Stelle gibt es Sandwiches, Flammlachs oder natürlich auch Pizza. Für Abkühlung sorgt der sogenannte „Frozen Yogurt“, ein Dessert, das kalorienärmer als klassische Eiscreme ist. Das komplette Food-Line-up ist auf der Webseite des Southside zu finden.