Wer Kinder hat und in ein anderes Bundesland umziehen muss, kann ein Lied von der Ungleichheit der Bildungssysteme in den Ländern singen. Hier bei den Klassenbesten, findet sich der Nachwuchs dort plötzlich am Ende der Leistungsskala. Vollends unfair wird es, wenn es beider Abinote auf Zehntel ankommt, die entscheidend für die Studienplatzvergabe sind. Das Bundesland wird dabei nicht berücksichtigt.

Dass die Politik dringend Vergleichbarkeit herstellen muss, hat auch das Bundesverfassungsgericht verlangt. Voraussetzung für ein Zentralabitur aber wären bundesweit identische Lehrpläne, Lehrerausbildungen und Lernvoraussetzungen – und damit quasi das Ende der Bildungshoheit der Länder. Das ist kaum vorstellbar. Einfacher wäre es, den gemeinsamen Aufgabenpool auszubauen. Dann darf aber nicht mehr gemogelt werden – wie beim diesjährigen Mathe-Abitur, als Bremen, Hamburg und das Saarland das Level absenkten. Das ist schreiend ungerecht.