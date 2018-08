Der Schritt kommt nicht überraschend: Christian L. hat Rechtsmittel gegen das Urteil im Staufener Missbrauchsprozess eingelegt, das vergangene Woche vom Freiburger Landgericht gefällt wurde. Der vorbestrafte Sexualstraftäter wurde wegen des jahrelangen Missbrauchs eines heute zehnjährigen Jungen und des mehrfachen Missbrauchs eines geistig und körperlich behinderten kleinen Mädchens zu zwölf Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Verteidigerin Martina Nägele hatte bereits im Gerichtssaal des Freiburger Landgerichts angekündigt, Rechtsmittel einlegen zu wollen. Dies sei notwendig, um die gerichtliche Frist von einer Woche einzuhalten, bestätigte sie nun im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Die Revision bedeutet demnach aber nicht zwingend, "dass er damit nicht einverstanden ist". Es gehe darum, das Urteil schriftlich zu sehen und mit L. zu beraten, "ob er es akzeptiert".

Das schriftliche Urteil muss bei mehr als zehn Verhandlungstagen innerhalb von neun Wochen vorliegen, so schreibt es die Gerichtsordnung vor. Nägele will prüfen, "ob alle Milderungsgründe, die für Herrn L. sprechen, berücksichtigt worden sind", sagte sie weiter. Deshalb wolle sie sich in den kommenden Wochen auch mit Kollegen über die Kronzeugenregelung beraten: "Es gibt ja kaum andere Fälle dieser Art, in denen ein Angeklagter so Auskunft gegeben hat wie Herr L.", betonte sie. L. habe sich im Prozess "nicht weggeduckt, wie sie es gemacht hat." Gemeint ist Berrin T., die Mutter des Jungen. Deshalb sei sie "entsetzt" gewesen, wie sich Innenminister Thomas Strobl über das Urteil geäußert habe. "In diesen Fällen müsste es wirklich ein höheres Höchststrafmaß geben", hatte er kürzlich gesagt. Das sei im Fall ihres Mandanten gar nicht möglich gewesen, so Nägele, weil er geständig gewesen sei und zur Aufklärung weiterer Straftaten beigetragen habe.

Sollte sich Christian L. für eine Begründung der Revision entscheiden, so muss dies innerhalb eines Monats nach Vorlage des schriftlichen Urteils geschehen. In diesem Fall ginge es aber nur um die Höhe der Strafe, betonte Nägele. Die Sicherungsverwahrung hatte ihr Mandant überraschend selbst beantragt. "Das will er auch nicht angreifen", stellte die Anwältin für Strafrecht klar. Seine Entscheidung sei "eher ungewöhnlich", meinte Nägele: "Ich habe das lange mit ihm besprochen, ob er das wirklich will – und das wollte er, also habe ich es beantragt."

Mit ihrem Mandanten habe sie seit dem Urteil vergangene Woche noch nicht sprechen können. Hätte er zehn Jahre bekommen, so Nägele, hätte sie erwogen, wie im Fall von Christian L.'s Mittäterin Berrin T., das Urteil nicht anzufechten. So aber bleibe ihr Mandant weiter in U-Haft: "Das hat einen gewissen Vorteil." Während seiner bisherigen U-Haft war es zu Zwischenfällen gekommen: "Wir wollen keinen auf Mitleid machen, aber Herr L. ist massiv bedroht worden." In der Gefängnishierarchie stehe er eben "auf unterster Stufe".

Berrin T. und Christian L. sollen den beiden Opfern Schmerzensgeld bezahlen, insgesamt geht es um 42 500 Euro. "Wie soll er das finanzieren mit dem geringen Lohn, den er im Gefängnis für seine Arbeit bekommt", fragte Nägele. Das Land mache mit der Arbeit jährlich Gewinne. Nägele regte an, einen Teil davon den Opfern zukommen zu lassen.

