St. Georgen im Schwarzwald

Am Mittwoch fielen 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee, die Straßen sind meist bedeckt. Bislang ist zum Glück nur ein kleinerer Unfall mit Blechschaden bekannt. Die Situtation ist noch entspannt, es herrscht kein Ausnahmezustand. In der Nacht auf Donnerstag hat es nur sehr wenig geschneit. Die Skilifte nehmen langsam ihren Betrieb auf. Der erste am Mittwoch, ein weiterer heute, bis Freitag laufen sie alle. Erste Loipen sind ebenfalls gespurt.

Einen Überblick über die Skilifte und Loipen für den ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es hier.

Triberg

Platz machen: Die Schneeräumer der Gemeinden sind im Dauereinsatz. | Bild: Christel Börsig-Kienzler

Ein ähnliches Bild ergibt sich in Triberg und Umgebung. Dort behinderte kräftiger Schneefall bereits den Straßenverkehr, während zeitgleich verschiedene Loipen gespurt werden konnten.

Villingen-Schwenningen

Auch die Doppelstadt ist mit einer weißen Schneeglasur überzogen. Der morgendliche Berufsverkehr geriet bereits gehörig ins Stocken und der städtische Winterdienst ist voll gefordert, wie hier nachzulesen ist.

Für winterfeste Fotografen bietet die kalte Jahreszeit zahlreiche Motive, wie dieses idyllische Winterpanorama in Pfaffenweiler.

Bild: Trippl, Norbert

Weitere Impressionen aus der verschneiten Natur und Architektur aus dem Raum Villingen-Schwenningen gibt es hier.

Bodenseekreis

Am Bodensee zeigt sich der Winter naturgemäß milder als im Schwarzwald. Aber auch hier gibt es im Hinterland Skilifte. Der Schnee der vergangenen Tage hat dem Wintersport in Heiligenberg im Bodenseekreis gut getan. Dennoch steht hinter der Zukunft des Haldenlifts Wintersulgen ein großes Fragezeichen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Apropos Skifahren. In dieser Geschichte aus Meersburg veranschaulicht Thomas Pfau, Inhaber eines Sportgeschäfts, die Entwicklungen der Bretter innerhalb der vergangenen acht Jahrzehnte. Vor 75 Jahren sei man noch mit Holzski und Riemenzugbindung gefahren, so Pfau.

Pendler hatten es am Donnerstagmorgen nicht einfach: Aufgrund der Straßenverhältnisse kam es im Bodenseekreis bereits zu längeren Staus. Zahlreiche Lastwagen hingen fest und behinderten den Verkehr.

Andauernder Schneefall sorgt für Chaos auf den Straßen, vor allem auf der B 31 wie hier beim Landratsamt in Friedrichshafen. Die Folge sind lange Staus. | Bild: Mommsen, Kerstin

Der Verkehr in Richtung Friedrichshafen staute sich zwischenzeitlich bis nach Hagnau zurück. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Aber auch am nördlichen Ufer des Bodensees sorgt der Winter für tolle Motive. Hier gibt es viele Bilder aus dem verschneiten Friedrichshafen.

Konstanz

Auch vor der größten Stadt am Bodensee macht Väterchen Frost nicht halt. Am Donnerstagmorgen war Konstanz gut eingeschneit. Wir haben die Technischen Betriebe und die Polizei zum Stand der Dinge befragt.