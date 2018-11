War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein

vor 47 Minuten im Ressort Aktualisiertim Ressort Baden-Württemberg

Im Duell um den Vorsitz in der baden-württembergischen SPD liegt Herausforderer Lars Castellucci knapp vorne. Nach Informationen unserer Redaktion aus Kreisen des SPD-Landesvorstandes hatte er nach der ersten Auszählung 21 Stimmen Vorsprung vor Amtsinhaberin Leni Breymaier. Den Verantwortlichen war das Ergebnis zu knapp, um es zu veröffentlichen. An diesem Morgen werden die rund 23.000 abgegebenen Stimmen erneut ausgezählt. Die rund 36.000 Parteimitglieder im Südwesten konnten abstimmen, ob Amtsinhaberin Leni Breymaier (58) die SPD weiter führen oder ob Herausforderer Lars Castellucci (44) das Ruder übernehmen soll. Das Ergebnis ist für den Parteitag am Samstag nicht bindend.