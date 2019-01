Konstanz – Er hat den Schleier der vermeintlichen "Trucker-Romantik" gehoben: "Mit seiner Reportage 'Europas neue Nomanden' spürt Uli Fricker eine Gruppe von Menschen auf, die unübersehbar die deutschen Autobahnen und Raststätten bevölkern und trotzdem oft übersehen werden." So lautet die Laudatio für den langjährigen SÜDKURIER-Redakteur, der nun mit dem 4. Platz des Caritas-Journalistenpreises gewürdigt wurde.

"Mit großer Sensibilität für die Fahrer" habe er "sachlich nüchtern" die "brutale Lebenswirklichkeit von Europas neuen Nomaden" geschildert und dabei den Fokus "auf ein selbstgemachtes Problem unserer Gesellschaft" gerichtet, heißt es in der Begründung der Jury.

Auf die Idee, eine solche Reportage zu schreiben, war Fricker über die Arbeitnehmerseelsorge gekommen. Der berufliche Termin, bei dem die Seelsorge Fernfahrer mit Essen versorgte, einen gemeinsamen Gottesdienst hielt und Raum für Gespräche bot, ließ den Redakteur aus Allensbach gedanklich nicht mehr los. Schließlich beschloss er, selbst einmal einen Sonntag auf einem Rastplatz an der Autobahn zu verbringen. An der Raststätte Hegau West begegnete er den Protagonisten seiner Reportage. "Die Gespräche waren zum Teil schwierig", erinnert Fricker sich. Denn die meisten der Fahrer sprachen kein oder kaum Deutsch und auch Englisch nur brockenhaft. "Mit Händen und Füßen" habe er sich mit den Männern, die am Wochenende wegen der verordneten Lenkpausen zum Ausharren an den kargen Rastplätzen verdammt sind, verständigt. Ihre Speditionen sind oft weit weg, die Familien leben meist in Osteuropa, erklärt Fricker.

Aus der Reportage entstand schließlich eine zweite – denn Fricker hatte in seiner Geschichte die Billiglöhner aus Osteuropa besucht. Im zweiten Teil, der im November erschien, hatte sich der SÜDKURIER-Redakteur den deutschen Fahrern gewidmet, die durch die ausländischen Speditionen zunehmend unter Druck geraten.

Den ersten Preis erhielt das Autorenteam Julian Gräfe, Jürgen Rose und Thomas Schneider für ihren Film "Pflege: Hilft denn keiner?", der in der ARD-Reihe "Was Deutschland bewegt" ausgestrahlt wurde." Darin beleuchten sie den Stress in der Pflege sowohl für Angehörige als auch professionelle Kräfte. Einer der beiden zweiten Plätze ging an Jonas Weyrosta für seine Reportage "Wie geht es Mohamed?", die im Magazin "Christmon" erschienen war. Darin begibt er sich auf Spurensuche nach einem drogenabhängigen Freund aus Jugendtagen. Ebenfalls mit dem zweiten Platz ausgezeichnet wurde Patrick Batarilo für seinen Hörfunkbeitrag "Und plötzlich war er weg -auf der Suche nach einem verlorenen Freund", der im Deutschlandfunk Kultur gesendet worden war: Darin macht sich der Autor auf eine Spurensuche eines Mannes, der vor Jahren nach drei abgelehnten Asylanträgen nach Algerien zurückgekehrt war.

Insgesamt waren für den 30. Caritas-Preis Baden-Württemberg, der von den beiden Caritas-Verbänden für die Erzdiözese Freiburg und Diözese Rottenburg-Stuttgart vergeben wurde, 89 Bewerbungen aus der Presse, dem Hörfunk, dem Fernsehen und Online-Medien eingegangen. Der Verband würdigt jedes Jahr Autoren für herausragende publizistische Beiträge aus dem sozialen Bereich. Die Verleihung des Preises findet am 6. Februar in Stuttgart statt. Für Fricker wird es schon die zweite Auszeichnung der Caritas sein: 2004 wurde er bereits mit dem 1. Platz für die Reportage über eine Frau in Armut geehrt, die auf Tafelläden und Gratis-Mittagstische angewiesen war.