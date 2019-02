Stuttgart vor 2 Stunden

CDU steht wieder besser da: aber weiter hinter den Grünen

In einer neuen Umfrage steht die CDU in Baden-Württemberg wieder besser da als noch Anfang Februar. Nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts Insa kommt sie bei der Sonntagsfrage jetzt auf 27 Prozent, wie die Bild-Zeitung am Freitag berichtete.