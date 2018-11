Die Debatte darüber, wer Angela Merkel in neun Tagen an die Spitze der CDU folgen soll, beflügelt die CDU. So auch am Dienstagabend in Böblingen, wo sich das Kandidatentrio Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn auf der fünften der acht CDU-Regionalkonferenzen und der einzigen in Baden-Württemberg der Parteibasis stellte.

Riesiges Interesse der Basis

Das Interesse war riesig: Mit 2000 Gästen platzte die Kongresshalle aus allen Nähten, Dutzende fanden keinen Sitzplatz. Der guten Stimmung tat das keinen Abbruch. "Die CDU ist geradezu wachgeküsst", begrüßte der CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobl euphorisch die CDU-Basis und erntete donnernden Applaus.

Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Bundesvorsitz, gibt nachdem er sich zuvor der baden-württembergischen CDU-Landtagsfraktion vorgestellt hatte, ein Statement. Merz ist neben Spahn und Kramp-Karrenbauer ein Kandidat für den CDU-Bundesvorsitz. | Bild: Christoph Schmidt/dpa

Unterschiedliches Profil

Die drei Bewerber positionierten sich zwar thematisch oft identisch, persönlich präsentierten sie sich aber mit klar unterschiedlichem Profil: Während Kramp-Karrenbauer in ihrer Vorstellungsrede Bedeutung und Ausrichtung der Partei in den Fokus rückte und Fehler der Vergangenheit ansprach, zeigte sich Merz versierter als Außen-, Europa- und Wirtschaftspolitiker. Spahn dagegen betonte sein Alter und sprach Generationen-, Zukunfts- und Gerechtigkeitsthemen an. Alle drei rückten die Geschlossenheit der CDU und das Wiedererstarken der Partei bei den Wahlen als gemeinsames Ziel in den Mittelpunkt.

Annegret Kramp-Karrenbauer, Kandidatin für den CDU-Bundesvorsitz, gibt nachdem sie sich zuvor der baden-württembergischen CDU-Landtagsfraktion vorgestellt hatte, ein Statement. Kramp-Karrenbauer ist neben Spahn und Merz eine Kandidatin für den CDU-Bundesvorsitz. | Bild: Christoph Schmidt/dpa

Stehender Applaus am Ende

Bei den eingereichten Fragen der CDU-Basis – mit 200 der bisherige Rekord auf den Regionalkonferenzen – standen unter anderem die Themenblöcke Migration, Integration und Sicherheit im Mittelpunkt, aber auch die Positionierung Deutschlands in Europa, der Wertekanon der CDU und die Bedeutung des "C" für die Partei. Am Ende gab es stehenden Applaus für alle Kandidaten – und CDU-Landeschef Strobl sprach von einem "großen Abend für die Demokratie".

Bei einer Vorstellung der Kandidaten für den CDU-Bundesparteivorsitz stellt sich Jens Spahn im Fraktionssitzungssaal im Haus der Abgeordneten der baden-württembergischen CDU-Landtagsfraktion vor. Spahn ist neben Merz und Kramp-Karrenbauer ein Kandidat für den CDU-Bundesvorsitz. | Bild: Christoph Schmidt/dpa

Mehr von der CDU-Regionalkonferenz lesen Sie am Mittwoch

