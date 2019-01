Um die Modernisierung der Bodenseegürtelbahn ist ein Streit entbrannt. Nachdem zunächst das Bundesverkehrsministerium in seiner Antwort auf eine kleine Anfrage der FDP keinerlei Hoffnungen für eine Elektrifizierung der Strecke zwischen Radolfzell und Friedrichshafen gemacht hatte, halten nun die beiden CDU-Abgeordneten Andreas Jung und Lothar Riebsamen dagegen.

Notwendigen Schritte zur Elektrifizierung seien bereits eingeleitet

"Die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn ist auf einem guten Weg", erklärten sie in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Eine Elektrifizierung werde aus der Gemeindeverkehrsfinanzierung bezahlt. "Der Bund übernimmt hierbei 60 Prozent der Kosten", heißt es in der Mitteilung. Die notwendigen Schritte zur Elektrifizierung der Strecke seien bereits eingeleitet.

Zuvor hatte der FDP-Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser aus Ravensburg eine kleine Anfrage seiner Fraktion an das Bundesverkehrsministerium zur Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn bekanntgegeben. „Der Bund klassifiziert die wichtige Verbindung als reine Bummelbahn“, kommentierte der FDP-Abgeordnete die Aussage des Verkehrsministeriums, dass „Nebenstrecken“ nicht in den Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgenommen würden.

Auf der Bodenseegürtelbahn fahren regulär 28 Zugpaare pro Tag zwischen Radolfzell und Friedrichshafen, zwischen Markdorf und Friedrichshafen in der Hauptverkehrszeit ein paar mehr. Das sei offensichtlich zu wenig für den Bund auf dem überwiegend eingleisigen Schienenweg. Da auf der Strecke zudem kein Fernverkehr rolle und Güterverkehr nur in sehr begrenztem Umfang, sieht der Bund laut Antwort des Verkehrsministeriums keinen überregionalen Nutzen. Deshalb sei die Strecke nicht in den vordringlichen Bedarf für die Elektrifizierung aufgenommen worden, für die der Bund zahlen würde. Aus Strassers Sicht verkennt das Ministerium in Berlin laut Strasser die Tatsache, dass dieser Abschnitt die bedeutendsten Nord-Süd-Verbindungen in Baden-Württemberg verknüpft, konkret die Strecken Stuttgart – Konstanz sowie Ulm – Friedrichshafen.

Berlin weiß laut dem Papier nichts von der Beteiligung der Landkreise

Der Bund habe insgesamt wohl kein großes Interesse an der Bodenseegürtelbahn, schlussfolgert Strasser. Das zeige auch das lapidare Nein auf die Frage, ob es Gespräche zur Elektrifizierung zwischen Bund, Land und den betroffenen Landkreisen gegeben habe. Dabei ist in Berlin nicht bekannt, dass sich die Landkreise Bodensee und Konstanz mit 3,8 Millionen Euro an den Planungskosten beteiligen wollen, wie aus dem Papier hervorgeht.

Da der Bund die Bodenseegürtelbahn nicht elektrifizieren will, hatte das Land Baden-Württemberg den Ausbau der Strecke für das GVFG-Programm bis 2022 mit Gesamtkosten von 140 Millionen Euro angemeldet. Hier müssten das Land und die Kommunen jeweils 20 Prozent finanzieren, damit der Bund 60 Prozent übernimmt. Es sei an der Zeit, dass sich auch die örtlichen Bundestagsabgeordneten der Berliner und Stuttgarter Regierungsparteien für die Bodenseegürtelbahn stark machen, findet Strasser. „Fernreisende an den Bodensee, aber auch Berufspendler dürfen zwischen Radolfzell und Friedrichshafen nicht weiter aufs Abstellgleis gestellt werden“, meint der FDP-Bundestagsabgeordnete.

Interessant sei laut Strasser, dass wohl auch das Konzept Hybridantrieb auf der Strecke bleibe. In der ministeriellen Antwort auf die FDP-Anfrage steht jedenfalls, dass diese technische Lösung auf der Bodenseegürtelbahn wegen der hohen Kosten und der kurzen Restlaufzeit des Verkehrsvertrags mit der DB Regio bis 2023 nicht weiter verfolgt werde. Die MTUFriedrichshafen hat eine serienreife Technologie entwickelt, um Dieselloks mit einem Hybridantrieb nachzurüsten. Das Unternehmen bot an, die umgerüsteten Triebwagen auf der Bodenseegürtelbahn als Übergangslösung bis zur Elektrifizierung der Strecke zum Einsatz zu bringen. Erst im Oktober hatten Landtagsabgeordnete von CDU und Grünen der MTU politische Schützenhilfe dafür versprochen.

CDU-Abgeordnete machen andere Rechnung auf

Die beiden Bundestagsabgeordneten Jung und Riebsamen machen indessen eine ganz andere Rechnung auf. Die Maßnahmen würden im Bundesverkehrswegeplan nicht genannt, weil die Elektrifizierung über andere Wege finanziert wird, nämlich über Mittel der Gemeindeverkehrsfinanzierung (GVFG), die der Bund von derzeit 333 Millionen auf schließlich eine Milliarde Euro bis 2020 aufstocken werde. Die beiden Abgeordneten wiesen darauf hin, dass die Finanzierunsgvereinbarung für die Vorplanung, an der sowohl der Bund als auch das Land beteiligt sind, im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde. „Möglich gemacht wurde dies durch ein zielgerichtetes Vorgehen der Landkreise Konstanz und Bodenseekreis gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg“, so Andreas Jung und Lothar Riebsamen. Maßgeblichen Anteil daran habe auch das "Engagement der Landkreise und Gemeinden". Bis 2020 soll die Vorplanung abgeschlossen sein. Dann werde entschieden, ob die Kosten in Höhe von 140 Millionen Euro ausreichend sind.