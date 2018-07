Noch in diesem Jahr soll die Bahnstrecke von Singen nach Stuttgart massiv gefördert und modernisiert werden. Das stellte der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Stefan Bilger, in Aussicht. Der Bund warte nur auf den entsprechenden Antrag des Landes.

Die Gäubahn gilt als veraltet. Sie wird über weite Strecken nur eingleisig geführt und ist auch nicht elektrifiziert. Der CDU-Politiker gab diese Zusage auf einem sogenannten Bahngipfele in Singen, zu dem der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung eingeladen hatte. Er kündigte an, das Thema Bahn zu einem Schwerpunkt seiner Arbeit in dieser Legislaturperiode zu machen.

