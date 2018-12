Markdorf – Sonntagabend ist Krimizeit, gestern auch in Markdorf (Bodenseekreis): Mit einem hauchdünnen Vorsprung von fünf Stimmen haben sich im Bürgerentscheid über den geplanten Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss die Gegner des Projektes durchgesetzt. 50,0 Prozent zu 50,0 Prozent lautete um 18.45 Uhr das vorläufige Endergebnis.

2720 zu 2715 Stimmen

Doch die Kritiker des Vorhabens in der Bürgerschaft der 14 000-Einwohner-Stadt hatten mit 2720 zu 2715 Stimmen am Ende die Nase vorn – und kippten auf diese Weise das ehrgeizige 18,4-Millionen-Euro-Projekt. Wie es nun in Sachen Rathaus weitergeht, ist ebenso unklar wie die Zukunft des leer stehenden Bischofsschlosses, das die Stadt vor zwei Jahren für ihren geplanten Rathausumzug erworben hatte.

Stadt steht nun vor immensen Aufgaben

Mit brüchiger Stimme verlas Bürgermeister Georg Riedmann (CDU) seine offizielle Stellungnahme vor rund 100 Bürgern im aus allen Nähten platzenden Sitzungssaal des Rathauses. "Dieses Ergebnis wird uns alle in den kommenden Wochen und Monaten vor große Aufgaben stellen", sagte Riedmann, für den das Projekt Rathaus ins Bischofsschloss seit Beginn der Planungen vor drei Jahren erkennbar auch eine emotionale Herzensangelegenheit war. Fassungslosigkeit auch bei den Fraktionen des Gemeinderates, der das Vorhaben im Juli beschlossen hatte. Dieses Ergebnis hatte trotz des erfolgreichen Bürgerbegehrens der Kritiker-Initiative niemand auf dem Schirm.