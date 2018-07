von lange.antonia

Jedes Jahr im Spätsommer lebt die Bühler Zwetschge hoch. Mit Umzug und Königin wird das Früchtchen beim Zwetschgenfest gefeiert. Ein Event mit Tradition im badischen Bühl (Kreis Rastatt). Erinnert das Spektakel doch an die Hoch-Zeiten des „Blauen Goldes“ in der 30 000-Einwohner-Stadt. „Immer wenn Ernte war, hat der Geldbeutel geklingelt“, sagt Stadtsprecher Matthias Buschert. Das war einmal. Inzwischen ist die Bühler Zwetschge rar geworden. Hat sie noch eine Zukunft? Es geht immerhin um den Erhalt eines kulinarischen Erbes.

Die ovale Frucht wurde erstmals um 1840 im Stadtteil Kappelwindeck entdeckt. Wie die Unterart der rundlichen Pflaume dorthin kam, weiß man nicht. Waren es die alten Römer? Denen wird zumindest nachgesagt, dass sie die „Urpflaume“ aus Vorderasien nach Europa brachten, wo sie vielfach gekreuzt und veredelt wurde. Doch als Zwetschge wurde sie hierzulande erst durch die Bühler bekannt.

Bühler Zwetschgen als Haupteinnahmequelle

Das milde Ortenau-Klima ließ das blau-lila Steinobst gedeihen. Die Zwetschgenproduktion entwickelte sich zu einer Haupteinnahmequelle der Stadt. Die „Bühler“, wie sie in ihrer Heimat genannt wird, gehörte ein Jahrhundert auf den großen Märkten dazu. Im Südwesten, aber auch im Ruhrgebiet, im Rheinland, in Hamburg und in Berlin. Dank ihr wurde Deutschland größter Zwetschgenproduzent Europas.

Der Niedergang ab den 1970er Jahren hat mehrere Gründe. Dazu gehört der Trend zu großen Früchten, sagt Hans Lehar, Geschäftsführer der Obst- und Gemüse-Absatzgenossenschaft Nordbaden (OGA). Dickere Zwetschgensorten mit exotischen Namen wie Katinka, Hanita oder Cacaks liefen der vergleichsweise kleinen Bühlerin den Rang ab.

Deutsche Zwetschgen und Pflaumen kommen meist aus Baden-Württemberg (Anbaufläche: 1782 Hektar). Doch selbst im Kerngebiet muss die Bühler Zwetschge um ihre Existenz fürchten: „Im Erwerbsobstbau spielt die "Bühler" immer weniger eine Rolle“, sagt Thomas Zimmer vom Obstgroßmarkt Mittelbaden. Neue Sorten sind ertragreicher, leichter und billiger zu ernten.

Konkurrenz gibt es vorallem aus dem Ausland

Massig Konkurrenz gibt es auch aus dem Ausland: Nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes wurden 2017 mehr als 61 100 Tonnen Pflaumen und Zwetschgen importiert – Pflaumen vor allem aus Italien und Spanien, Zwetschgen aus Ungarn und Bosnien-Herzegowina. In Deutschland ging hingegen nach Erhebungen der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) in Bonn die Erntemenge zwischen 2007 und 2017 jährlich im Schnitt um fünf Prozent zurück. Während 2009 noch 73 000 Tonnen geerntet wurden, waren es 2016 lediglich 37 800 Tonnen und 2017 – wegen der Frostschäden – sogar nur 23 900 Tonnen.

Die Ernte der bis zu viereinhalb Meter hohen Bühler Zwetschge ist dagegen mit erheblich mehr Arbeit verbunden. Lioba Kopf aus Sasbachried ist mitten drin. Sie gehört zu den wenigen Obstbauern, die auf die Bühler Zwetschge setzen.

Vier Körbe in der Stunde schafft ein guter Pflücker bei der „Bühler“, sagt sie. Bei Sorten mit größeren Früchten an niedrigen Bäumen können in der Zeit zehn Körbe gefüllt werden. Hinzu kommt, dass viele der Bühler-Zwetschgen-Bäume bei Obstbauern im Nebenerwerb stehen. Im Urlaub Obst pflücken – das macht heute nicht mehr jeder. „Es ist nicht verwunderlich, dass die "Bühler" nach und nach von der Wiese verschwinden“, meint Lioba Kopf.

Erntezahlen sind rückläufig

Noch gibt es die Bühler Zwetschge auf dem Obstgroßmarkt in Oberkirch, auf Wochenmärkten und Hofläden der Region. Doch sie wird immer seltener: Während 1957 in Mittelbaden noch 19 800 Tonnen geerntet wurden, waren es 2016 gerade noch 720 Tonnen.

Ursula Hudson, Vorsitzende von Slow Food Deutschland, will gegensteuern. Ihre Organisation hat das blaue Früchtchen in das internationale Projekt „Arche des Geschmacks“ der Slow Food Stiftung für Biodiversität aufgenommen. Das will weltweit rund 4800 regional wertvolle Lebensmittel, Nutztierarten und Kulturpflanzen vor dem Vergessen und Verschwinden schützen, die sonst aus ökonomischen Gründen am Markt untergehen würden.

Rettet das die „Bühler“? Für Zwetschgen-Experte Zimmer ist es zumindest eine Chance für ein Comeback. Schnapsbrenner schwören ohnehin auf den säuerlich-aromatischen Geschmack der robusten Frucht. Auch Gourmet-Restaurants im Schwarzwald kaufen die Traditionsfrüchte von Lioba Kopf. In dem Jahr muss sie die Erwartungen allerdings dämpfen: „Die Ernte der "Bühler" wird nicht so hoch ausfallen wie man es eigentlich nach dem Totalausfall im letzten Jahr erwartet hätte.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein