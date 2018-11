Tübingen – „Dass jetzt die Kriminalpolizei ermittelt, ist ein ganz normales Vorgehen, wenn gegen Amtsträger Anzeige erstattet wird“, sagt Björn Reusch, Pressesprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen zur Anzeige gegen den Tübinger OB.

Dem vorausgegangen war ein Vorfall, den Oberbürgermeister Palmer selbst auf seiner Facebook-Seite publik gemacht hatte und der dem streitbaren grünen Stadtoberhaupt wieder einmal viel Aufmerksamkeit, vor allem aber Spott, Häme und Kritik eingebracht hatte: Palmer war nach eigenen Angaben damals am späten Abend in der Tübinger Innenstadt von dem Studenten beschimpft worden. Als er ihn zur Rede stellen wollte, sei der Student laut und aggressiv geworden. Palmer wollte daraufhin wegen Störung der Nachtruhe die Personalien des Mannes aufnehmen. Als der Student damit nicht herausrücken wollte, verfolgte Palmer ihn und seine Begleiterin und machte mit dem Handy Fotos von den beiden, um so eventuell später die Personalien feststellen zu können – so Palmers Darstellung. Dabei berief er sich auf sein Recht als Chef der Ortspolizeibehörde. Auf Facebook postete er sogar ein Foto seines Dienstausweises.

Die Begleiterin des Studenten sah sich dadurch genötigt – und erstattete nun Anzeige. „Jetzt wird geprüft, ob überhaupt der Anfangsverdacht auf eine strafbare Handlung vorliegt“, sagt Nicolaus Wegele von der Tübinger Staatsanwaltschaft. „Wir warten ab, was bei den Ermittlungen herauskommt, und dann sehen wir weiter.“

Boris Palmer hat sich gestern unmittelbar nach Bekanntwerden der Anzeige auf Facebook dazu geäußert. Seiner Ansicht nach beruht die Anzeige „auf einer falschen Einschätzung der Rechtslage“. „Die Anzeige begrüße ich, denn sie bietet für die Beteiligten und die Öffentlichkeit die Chance, klar zu stellen, wer im Recht war und wer nicht“, schreibt Palmer. Der größte Teil des nächtlichen Streits habe sich nämlich genau um diese Frage gedreht. „Offensichtlich sind die rechtlichen Kompetenzen eines Bürgermeisters vielen Menschen so unbekannt, dass sie diese nicht akzeptieren können“, schreibt das Stadtoberhaupt.

Ob Palmer seine Kompetenzen überschritten hat, muss nun tatsächlich die Justiz entscheiden. Ganz eindeutig ist der Fall wohl juristisch nicht: Palmer hat als Chef der Ortspolizeibehörde zwar das Recht, Personalien festzustellen oder auch Personen festzunehmen – allerdings nur bei Verdacht auf eine Straftat. Ruhestörung dagegen ist eine Ordnungswidrigkeit. Nötigung dagegen – weswegen Palmer angezeigt wurde – gilt im Strafrecht als Freiheitsdelikt und Vergehen, das im Fall eines Schuldspruchs mit Geldbußen oder – am oberen Ende der Skala – Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren geahndet wird.

Rat vom Stuttgarter Kollegen

Boris Palmer ist nach wie vor davon überzeugt, dass „respektloser bis gewalttätiger Widerstand gegen jedwede Ahndung von eindeutigen Rechtsverstößen“, so schreibt er, nicht hingenommen werden soll. Immerhin zeigt er ein wenig Einsicht: „Etwas ganz anderes ist natürlich die Frage, ob man Rechte, die man hat, auch anwendet. Der Dienstausweis kann für einen Oberbürgermeister nur das allerletzte Mittel sein. Angesichts des unglaublichen Aufsehens, den der Fall produziert hat, habe ich ihn eindeutig zu früh eingesetzt und wäre zur Schonung meiner Nerven besser heim gegangen.“ Ein Rat, den ihm auch sein grüner OB-Kollege Fritz Kuhn aus Stuttgart geben würde. Der hat seinen Dienstausweis als Chef der Ortspolizeibehörde noch nie eingesetzt, wie er dem SÜDKURIER sagt. Und wie wäre seine Reaktion in vergleichbarer Situation? „Souverän, wie es dem Amt angemessen ist“, so Fritz Kuhn.