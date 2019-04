Wenn jedes gesprochene Wort ein Ziegelstein wäre, dann könnte man daraus so viele Häuser errichten, dass Wohnungsnot ein Fremdwort wäre. Kaum ein Tag vergeht, an dem dieser Mangel nicht wortreich beklagt würde. Und wenn einer den Wortpyramiden endlich Taten folgen lässt, steht er in der Kritik. Boris Palmer zum Beispiel. Seine Briefe an Grundstücksbesitzer sind gewiss eine raubeinige Methode, um Bewegung in die Landschaft zu bringen.

Tübingen Tübingens OB Palmer verschickt Enteignungs-Briefe an Grundstückbesitzer Das könnte Sie auch interessieren

Dennoch ist die aufbrausende Kritik am Tübinger OB nur noch reflexhaft.

Dass die FDP kein Freund von Enteignungen ist, liegt auf der Hand. Aber die Grünen? Sie überziehen ihren Boris mit politischem Permafrost, anstatt ihren Diskurs in die schnöde Wirklichkeit zu lenken.

Kurzer Blick ins Grundgesetz: "Eigentum verpflichtet", heißt es dort seit 1949. Die Formel gilt bis heute, auch wenn sie manchem Spekulanten nicht passen wird. Als OB einer pulsierenden Stadt mit vielen Studenten und Flüchtlingen muss Palmer bauen statt twittern. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann andere Kommunen nachziehen und ihre Grundbesitzer daran erinnern, dass auch andere Bürger hier leben dürfen.