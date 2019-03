Konstanz 01. März 2019, 14:43 Uhr

Boris Becker, Heidi Klum, Horst Schlämmer: Diese Stars waren bereits auf der Konstanzer Fasnacht zu Gast

In früheren Jahren war es der Fischmarkt, seit 2018 ist die Marktstätte am Vormittag des Schmotzigen Dunschtig das Zentrum der Fasnachts-Feierlichkeiten in Konstanz. In den vergangenen Jahren waren bereits einige bekannte Persönlichkeiten für den SÜDKURIER vor der Kamera unterwegs. Wir blicken zurück.