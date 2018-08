von SK

Deutschland schwitzt, das Land trocknet aus. Die Hitze hat den Südwesten aktuell wieder derart fest im Griff, dass bei vielen Erinnerungen an den Super-Sommer 2003 hochkommen. Wir haben unsere Archive durchkämmt und die schönsten Bilder von 2003 aus unserer Region für Sie zusammengestellt.

Sandbänke liegen frei im Bodensee. Links ist das Kloster Hegne zu sehen.

Eine Schiffsschraube ragt im Hafen in Moos am Bodensee aus dem Schlamm. Der Pegel des Bodensees lag auf Grund der Trockenheit unter drei Metern.

Niedrigwasser auch am Rheinstrandbad in Konstanz.

Touristen laufen auf der eingetrockneten Fläche des Bodensees bei der Insel Reichenau. Im Hintergrund ist der Bodensee mit der schweizerischen Stadt Ermatingen zu sehen.

Schlangen am Eis-Stand in Konstanz.

Ein Mann, der in March-Neuershausen bei Freiburg mit seinem Hund im ausgetrockneten Kiesbett des Schwarzwaldflüsschens Dreisam spazieren geht. Der superheiße Sommer 2003 hatte im Südwesten massenweise Rekorde gebrochen.

Das Bodenseeufer bei Friedrichshafen.

Niedrigwasser auch in Überlingen, ein Biertisch sorgt für Abkühlung.

Eine Besuchergruppe läuft in Unteruhldingen am Bodensee über einen Steg der Pfahlbauten, der aus dem Bodensee herausragt. Durch die langanhaltende Trockenheit war der Pegel des Bodensee stark gesunken.

Niedrigwasser an der Seestraße am Yachthafen in Konstanz.

Niedrigwasser am Bodensee in Konstanz.

Eine riesige weiße Wolke aus Kalk zieht ein Traktor auf einem Acker bei Kalkreute (Landkreis Sigmaringen) hinter sich her.

Sehr wenig Wasser auch vor der Insel Mainau.

Extremes Niedrigwasser in Überlingen.

Eine Familie spielt bei Wallhausen (Landkreis Konstanz) im Bodensee. Im Hintergrund fahren zahlreiche Segelboote.

Niedrigwasser an der Seestraße am Yachthafen Konstanz.

Zwei Männer laufen durch das ausgetrocknete Flussbett der Donau bei Immendingen (Landkreis Tuttlingen). An dieser Stelle befindet sich die sogenannte Donauversickerung.

Wenig Wasser am Hafen in Iznang im August 2003.

Boote lagen im Hafen in Moos am Bodensee im Schlamm.

Eine Besuchergruppe bestaunt in Unteruhldingen am Bodensee die Pfahlbauten, die teilweise auf dem Trockenen stehen.

Das Niedrigwasser am Hörnle.

Touristen gehen auf der eingetrockneten Fläche des Bodensees bei der Insel Reichenau.

Niedrigwasser auch auf der Höri.

Bis auf wenige, noch leicht grüne Blätter, stehen Maispflanzen verdorrt auf einem Feld bei Freiburg. Ein Landwirt schaut nach dem Zustand der Pflanzen.

