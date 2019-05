Herr Eith, Baden-Württemberg ist bei der Europawahl weiter ergrünt. Verfestigt sich da etwas im ehemals schwarzen Ländle?

Für die Europawahl gilt auf jeden Fall, dass die Grünen sowohl von den Themen als auch von der politischen Gesamtsituation in Berlin profitieren konnten. Allerdings hat jede Wahl ihre eigenen Ursachen. Inwieweit sich da etwas verfestigen wird, muss man abwarten.

Der Freiburger Politikwissenschaftler Ulrich Eith | Bild: Ralf Killian

Woran liegt das? Was waren denn die wichtigsten Themen?

Der Schwerpunkt des Wählerinteresses hat sich kurz vor der Wahl verändert, weg von Sicherheit, Grenzsicherung und Migration und hin zum Klima. Genau hier haben die Grünen ihre höchsten Kompetenzen. Union und SPD punkten eher bei anderen Themen. Träger dieses Themenwechsels war vor allem die jüngere Generation, die mit Fridays for Future mobil machte für den Klimaschutz. Hinzu kam, dass diese Freitagsdemonstrationen von CDU, SPD oder FDP nicht richtig ernst genommen wurden. Das war bei den Grünen anders.

Kann man also sagen: Der Erfolg der Grünen geht das aufs Konto der FFF-Bewegung?

Nein, nicht allein. Zu den Themen müssen auch die Personen stimmen. Die Grünen haben den Personalwechsel bereits hinter sich und das neue Führungsduo stößt auf hohe Zustimmung bei den Wählern.

Bei den beiden Regierungsparteien sind die Personaldiskussionen im vollen Gange. Da fehlt die für ein überzeugendes Wahlergebnis notwendige Geschlossenheit.

So sieht grüner Jubel aus: Fraktionschef Andreas Schwarz herzt Landtagspräsidentin Muhterem Aras. | Bild: Fabian Sommer

Der Klimawandel ist als Thema ja schon seit mindestens zehn Jahren auf dem Markt. Hat es jetzt durch die Klima-Demos so an Dominanz gewonnen? Und lassen sich Wähler so kurzfristig beeinflussen?

Die öffentlich diskutierten Themen haben schon einen Einfluss. Es profitiert diejenige Partei, der bei diesem Thema Kompetenzen zugeschrieben werden. So nützt es etwa der AfD, wenn das Thema Zuwanderung stark im Vordergrund steht. Klima und Zukunft hingegen sind Themen, für die die Grünen schon immer stehen. Und die derzeitigen Diskussionen unterstreichen, dass die Zeit langsam knapp wird, den Klimawandel noch entscheidend aufhalten zu können. Insofern hat das Thema eine Dringlichkeit und eine Popularität errungen, die insbesondere für viele aus den jüngeren Generationen zentral ist. Entscheidend ist auch, dass Europa inzwischen ganz anders bewertet wird als noch bei der letzten Wahl: Über zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger verbinden mit der EU-Mitgliedschaft persönliche Vorteile, etwa 80 Prozent fordern eine engere Zusammenarbeit in Europa. Vor diesem Hintergrund stehen die Grünen mit ihrer auf die Zukunft gerichteten Politik und ihrem klaren Bekenntnis zu Europa gut da.

In Baden-Württemberg fällt nach dieser Wahl auf: Der Süden ist besonders grün. Woran liegt das?

Das ist eigentlich nicht neu: Baden-Württemberg ist schon immer für die Grünen ein sehr gutes Pflaster, und ganz besonders Südbaden. Das liegt zum einen an den Grünen, die hier im Land weitaus pragmatischer aufgestellt sind als in anderen Teilen Deutschlands und zudem einen weithin sehr beliebten Ministerpräsidenten an der Spitze haben. Und in Südbaden haben wir eine politische Tradition, die es der SPD immer sehr schwer gemacht hat. Wir haben nicht in dem Maße Industriearbeiterschaft, wie es sie etwa in Mannheim oder in Stuttgart gibt.

Die Stadt Konstanz rief kürzlich als erste deutsche Kommune den Klimanotstand aus. Man nimmt das Thema Klimaschutz ernst. Auf dem Podium (von l. nach r.): Oberbürgermeister Uli Burchardt sowie Noemi Mundhaas, Jannis Krüßmann, Zoe Blumberg und Julian Kratzer von Friday for Future Konstanz. | Bild: Kares, Julian

Auffällig ist ja auch, dass die AfD dort bemerkenswert schlecht abschneidet. Haben Sie dafür eine Erklärung?

Leicht niedrigere Wahlergebnisse für rechtspopulistische Parteien in Südbaden konnten wir auch seinerzeit bei den Republikanern feststellen. Die hatten ihre Hochburgen in den pietistische geprägten Wahlkreisen im Nordschwarzwald und in Nordwürttemberg. Allerdings gibt es auch für das weithin als liberaler geltende Südbaden keine Garantie gegen rechtspopulistische Wahlerfolge.

In Pforzheim holte die AfD wieder den Landesrekord. Einmal Hochburg, immer Hochburg?

Die Strukturen, wie sie sich bei den letzten Wahlen herausgebildet haben, haben durchaus Bestand. Die überzeuigten AfD-Wähler in ihren Hochburgen lassen sich auch kaum von einer Ibiza-Affäre der österreichischen FPÖ verunsichern. Auch dass die Themen der AfD allgemein nicht so zogen, ist eben in einer Hochburg am wenigsten entscheidend. Da herrscht eine gewisse Mentalität der Abschottung.

Die ehemals großen Volksparteien CDU und SPD verlieren auch in Baden-Württemberg praktisch durchgängig. Die CDU hat allerdings meist noch die Nase vorn, auch das Stadt-Land-Gefälle ist spürbar – aber nicht mehr so ausgeprägt. Was hat sich da verändert?

Einmal mehr zeigt sich, dass die Union in den ländlichen Räumen deutlich besser dasteht als in den städtischen. Aber auch im ländlichen Raum bröckeln die Stimmenanteile. Die CDU ist gut beraten, weitaus stärker auch auf die Themen der städtischen Wahlkreise zu setzen.

Wer sich zu sehr allein auf die Zustimmung im ländlichen Raum verlässt, wird über kurz oder lang keine politische Perspektive mehr haben.

Worauf muss sich die CDU einstellen? Gerade auch, wenn man auf kommende Wählergenerationen blickt: Im Prinzip lebt die CDU (wie auch die SPD) ja von den Älteren. Kann sich die CDU auf lange Sicht von der Macht verabschieden?

Das sehe ich im Moment noch nicht. Eine Europawahl ist keine Landtags- oder Bundestagswahl. Aber eines hat diese Wahl sehr deutlich gezeigt: Die altersmäßige Verteilung der Wahlergebnisse ähnelt sehr stark der Situation in den 80er-Jahren – nur heute bedrohlicher für die CDU. Dass die Grünen eher bei jüngeren Generationen und die CDU eher bei älteren Wählergruppen punkten können, ist nicht neu. Bei dieser Wahl haben sich diese Gegensätze massiv verschärft: Die Grünen sind inzwischen bei den Unter-60-Jährigen die stärkste Partei, die CDU liegt nur noch bei den Über-60-Jährigen deutlich vorne. Das ist nun sicher noch keine gefestigte Situation, sollte aber von der CDU als Alarmsignal begriffen werden.

Der grüne Spitzenkandidat Sven Giegold (l) und der Bundesvorsitzende Robert Habeck applaudieren vor dem Beginn der Beratungen des Parteirates nach der Europawahl. | Bild: Carsten Koall

Was meinen Sie: Wie wahrscheinlich ist es, dass die Grünen den nächsten Kanzler stellen?

Eine grüne Kanzlerschaft sehe ich noch lange nicht. Interessant werden allerdings die Diskussionen bei den Grünen sein, ob und wie sie mit einer Kandidatur vor der nächsten Bundestagswahl umgehen werden. Sollten sie in den Umfragen weiterhin vor der SPD liegen, kommen sie um eine Kanzlerkandidatur nicht herum.