„Es war die Hölle“, sagt Miron Peter Ley über seine Kindheit und Jugend bei den „Barmherzigen Schwestern“ im Kinderheim Leutkirch. „Jeden Tag Prügel, Misshandlungen, Demütigungen. Ich habe alles abgekriegt, das volle Programm.“ 1955 geboren, kam Ley als sechs Monate alter Säugling ins Heim – und blieb dort bis zum 18. Lebensjahr. Auch von sexuellen Übergriffen blieb er nicht verschont. „Es war der Hausgeistliche, ich war zwölf Jahre alt“, sagt Ley, „und als ich mich später einem anderen Geistlichen anvertraut habe, sagte der, ich solle das als ‚Prüfung Gottes‘ betrachten.“ Ley ist heute fast blind, Spätfolge einer nicht behandelten Diabeteserkrankung. „Stattdessen bekam ich Schläge und eingebläut, dass ich nichts wert bin, nichts kann und aus mir nichts wird“, sagt er. Gescheitert im Leben ist er dennoch nicht – „weil ich es allen beweisen wollte“, sagt Ley heute.

Damit stellt er eher eine Ausnahme dar unter den Tausenden von Heimkindern, die auch in Baden-Württemberg in den 60er- und 70er-Jahren Opfer von gewalttätigen Erzieherinnen und Erziehern wurden und eines staatlichen Systems, das konsequent wegschaute. Welche ungeheuren Ausmaße das hatte, macht der Abschlussbericht der Beratungsstelle „Heimerziehung 1949 – 1975 Baden-Württemberg“ deutlich, der gestern bei einer Tagung mit zahlreichen Betroffenen in Stuttgart vorgestellt wurde. Federführung hatte der Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS).

Erschütternde Ergebnisse

Sechs Jahre lang hat sich die 2012 beim KVJS eingerichtete Beratungsstelle mit den Vorgängen befasst, 2400 ehemalige Heimkinder meldeten sich. 1850 Männer und Frauen nutzten das Gesprächsangebot und berichteten zum Teil erstmals jemandem darüber, was sie als Kinder und Jugendliche hilflos erleiden mussten. 92 Prozent von ihnen erlebten selbst zum Teil schwere körperliche oder sexualisierte Gewalt. Sie berichten von Nahrungsentzug oder dem Zwang, Erbrochenes zu essen, von Demütigungen und Erniedrigungen wie täglichen Genitalinspektionen mit brutalen „Untersuchungsmethoden“, den sich pubertierende Jugendliche aussetzen mussten. „Weibliche Täterschaft war weit verbreitet, und Jungen wurden in viel größerem Ausmaß Opfer von sexualisierter Gewalt, als bisher angenommen“, sagt KVJS-Leiterin Kristin Schwarz. „Zum Teil waren bei den Gesprächen die Ehepartner dabei, die von all dem nichts wussten“, so Irmgard Fischer-Orthwein, die Leiterin der Beratungsstelle, die selbst unzählige Gespräche führte und von dem Ausmaß des Schreckens, der ihr offenbart wurde, tief erschüttert ist. „Vielen war es sogar wichtiger, endlich Gehör zu finden, als eine finanzielle Unterstützung.“

"Der Staat hat versagt. Bei der Aufarbeitung ist noch sehr viel zu tun, und sie endet nicht mit diesem Bericht." – Manfred Lucha, Sozialminister, Grüne | Bild: Sebastian Gollnow

„Der Staat hat versagt“

In Baden-Württemberg erhielten 1846 ehemalige Heimkinder aus dem mittlerweile geschlossenen Bundesfonds „Heimerziehung“ finanzielle Unterstützung, pro Person bis zu 10 000 Euro für Sachleistungen wie Möbel oder Wohnungsumbau, Therapien oder Rentenersatzleistungen. KVJS-Leiterin Kristin Schwarz geht davon aus, dass nur ein Bruchteil der Betroffenen sich überhaupt gemeldet hat. „Viele leben auch gar nicht mehr.“ Ohnehin lassen sich die Traumata vieler Betroffener mit Geld kaum lindern.

„Der Staat hat versagt“, bilanziert Sozialminister Manfred Lucha (Grüne), der die Ergebnisse der Studie „beschämend“ nennt und bei den Betroffenen für dieses Versagen um Entschuldigung bittet. „Wir können das Leid nicht ungeschehen machen, aber öffentlich anerkennen, was damals passiert ist, zuhören, die Missstände benennen und aufklären.“

Taten dürfen nicht verjähren

Dass die Täter und Täterinnen von damals meist völlig ungeschoren davonkamen, ist für viele Betroffene noch heute schwer zu ertragen. „Wir fordern, dass diese Taten nicht verjähren und verfolgt werden“, fordert Ex-Heimkind Willi Dorn, der im Heimkinder-Beirat sitzt. „Sie sollen bis an ihr Lebensende fürchten müssen, verfolgt zu werden.“

Als er das sagt, nickt Akna Destac heftig. Sie nennt die Heimleiterin, der sie als Kind im anthroposophischen Kinderheim Mecki im Bühlertal ausgesetzt war, offen „sadistisch“ und wünscht sich bis heute sehnlichst, dass öffentlich wird, welches Regime die Frau damals führte. Ihre erste Erinnerung an den ersten Morgen: Sie hielt beim Frühstück den Löffel falsch, der ihr samt Haferflocken ins Gesicht geschlagen wurde. Beginn eines zweijährigen Albtraums voller Strafen und emotionaler Grausamkeiten. Noch fängt die 53-Jährige, die nie in ein normales Erwerbsleben fand, zu zittern an, wenn sie äußerlich scheinbar ruhig über diese Zeit berichtet. Und bricht in Tränen aus, wenn jemand einfach nett zu ihr ist.

Gewalt und Zwang Die Gesprächsauswertung der Anlauf- und Beratungsstelle ergab: 92 Prozent der Kinder und Jugendlichen erlebten körperliche Gewalt

der Kinder und Jugendlichen erlebten körperliche Gewalt 98 Prozent erlebten psychische Gewalt

erlebten psychische Gewalt 70 Prozent berichten über religiösen Zwang

berichten über religiösen Zwang Zwei Drittel der Betroffenen mussten als Kinder in den Heimen arbeiten

der Betroffenen mussten als Kinder in den Heimen arbeiten 55 Prozent berichten, eingesperrt gewesen zu sein

berichten, eingesperrt gewesen zu sein 47 Prozent berichten über Zwangsernährung

berichten über Zwangsernährung Von 1846 Betroffenen, die finanzielle Hilfen aus dem Fonds erhielten, haben 583 sexualisierte Gewalt erlebt. Die Opfer waren in 369 Fällen männlich und in 214 Fällen weibliche. Von den festgestellten Tätern waren 114 Frauen und 148 Männer. (uba)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein