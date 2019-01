Nur etwa ein Drittel der gesetzlich Versicherten, die das Angebot in Anspruch nehmenwollen, werden an einen Mediziner der gewünschten Fachrichtung vermittelt. Nach einer Auswertung der KV riefen im dritten Quartal 2018 rund 9700 Patienten wegen eines Terminwunsches an - in 3460 Fällen glückte die Vermittlung. Das ist eine leichte Verbesserung im Vergleich zum Start der TSS im Jahr 2016. Damals hatte die Vermittlungsquote bei 25 Prozent gelegen.

«Entweder fehlt die dringliche Überweisung durch den Hausarzt oder der Patient will den angebotenen Termin nicht haben, weil ihm der Zeitpunkt oder der Weg nicht passen oder er zu einem bestimmten Arzt will», erläutert KV-Sprecher Kai Sonntag in Stuttgart die Gründe.

Es gibt aber bei der Vermittlung einen positiven Ausreißer: die Gruppe der Psychotherapeuten, die seit 2017 auch Termine über die TSS vergeben.

(dpa)